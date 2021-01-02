محمود الليثي: أبويا ضربنى بالشومة في فرح

حل المطرب الشعبي محمود الليثي ضيفًا علي الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة"، للحديث عن بداية دخوله مجال الغناء وأعماله المستقبلية.





وقال الليثي:" الأغنية الشعبية هى أساس الشعب ومحتاجة صوت حلو، ومن نجومها عدوية ورشدى ومحمد طه، والأغنية الشعبية وصلت للعالمية، وإحنا اتأسسنا على هذا اللون من الغناء.





ونوه بأن الأغنية الشعبية فى كل بيت فى مصر، وأنا قمت بتطوير الأغنية الشعبية مع عازف الأورج عبد السلام.





وأشار إلي أن أول أجر له كان 80 جنيها وأعطاه لوالدته، وأخدت علقة جامدة من أبويا وأنا بغنى فى فرح، وضربني بالشومة؛ لأنه كان بيخاف عليا من الأفراح، وكان الأهم عنده هو التعليم، ومن المهم إني آخذ الشهادة، وبعد ذلك الغناء والأفراح.