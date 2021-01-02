محمود الليثي: بدأت من الصفر ومحدش طبطب عليا

حل المطرب الشعبي محمود الليثي ضيفًا علي الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة"، للحديث عن بداية دخولها مجال الغناء وأعماله المستقبلية.





وقال الليثي:" الأغنية الشعبية هى أساس الشعب ومحتاجة صوت حلو، ومن نجومها عدوية ورشدى ومحمد طه، وإن الأغنية الشعبية وصلت للعالمية، وإحنا اتأسسنا على هذا اللون من الغناء.





ونوه إلى أن الأغنية الشعبية فى كل بيت فى مصر، وأنا قمت بتطوير الأغنية الشعبية مع عازف الأورج عبد السلام.





وأشار إلي أن أول أجر له كان 80 جنيها أعطيته لأمى، وأخدت علقة جامدة من أبويا وأنا بغنى فى فرح وضربنى بالشومة؛ لأنه كان بيخاف عليا من الأفراح والأهم هو التعليم، ومن المهم إنك تاخد الشهادة وبعد ذلك الغناء والأفراح.





وأكمل:" احنا محدش ساعدنا ولا حد طبطب علينا والحمدلله بدأت من الصفر ومكنتش بمد ايدي لحد".