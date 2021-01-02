ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود الليثي: بدأت من الصفر ومحدش طبطب عليا

السبت 02/يناير/2021 - 05:20 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
حل المطرب الشعبي محمود الليثي ضيفًا علي الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة"، للحديث عن بداية دخولها مجال الغناء وأعماله المستقبلية.

وقال الليثي:" الأغنية الشعبية هى أساس الشعب ومحتاجة صوت حلو، ومن نجومها عدوية ورشدى ومحمد طه، وإن الأغنية الشعبية وصلت للعالمية، وإحنا اتأسسنا على هذا اللون من الغناء.

ونوه إلى أن الأغنية الشعبية فى كل بيت فى مصر، وأنا قمت بتطوير الأغنية الشعبية مع عازف الأورج عبد السلام.

 وأشار  إلي أن أول أجر له كان 80 جنيها أعطيته لأمى، وأخدت علقة جامدة من أبويا وأنا بغنى فى فرح وضربنى بالشومة؛ لأنه كان بيخاف عليا من الأفراح والأهم هو التعليم، ومن المهم إنك تاخد الشهادة وبعد ذلك الغناء والأفراح.

وأكمل:" احنا محدش ساعدنا ولا حد طبطب علينا والحمدلله بدأت من الصفر ومكنتش بمد ايدي لحد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد عدوية يكشف تفاصيل الحادث المروع مع عمرو الليثي فى واحد من الناس

ضيف الحلقة| عمرو الليثي عن عدوية: حدوتة مصرية وناظر مدرسة المواويل.. صور

بجهز أغنية جديدة مع ابني.. أحمد عدوية: بحب محمد محي وحكيم لما بيغنوا ليا

زوجة عدوية: الحادثة الشهيرة انقذتني من الطلاق

راجل 100%.. أحمد عدوية يحدث ضجة بعد شائعة الاعتداء الجنسي

حقيقة الاعتداء الجنسي .. القصة الكاملة لـ حادثة أحمد عدوية الشهيرة

ترشيحاتنا

بقنابل حارقة.. هجوم مروع على موقع لاحتفالات عيد الميلاد في بريطانيا.. فيديو وصور

مخاوف من إعدام أكثر من 50000 ببغاء في إنجلترا.. اعرف السبب

مصطفى حجازى: سندخل عصرا جديدا بعد جائحة كورونا

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

الصحة: تسجيل 1409 حالات جديدة بـ كورونا.. و 56 وفاة

أخبار التوك شو.. استشاري يكشف عن الفئات الأكثر إصابة بكورونا.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور

أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. أغلبها خطير

سلوك مزعج لسيدتين يتسبب في إخلاء طائرة من ركابها.. شاهد ما حدث