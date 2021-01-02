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رياضة

أشيك ست في الدنيا.. محمد فضل يوجه رسالة رومانسية لزوجته

السبت 02/يناير/2021 - 01:40 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر محمد فضل  عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، صورة له مع زوجته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد فضل على الصورة: "سنة ان شاء الله كلها خير وسعادة ورزق، يا احلي واجمل واشيك ست في الدنيا  happy new year ya amouna".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات ومنها "حلوين اوي  - المحترم - ربنا يحفظكم ".

ووجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.

وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.

وتابع "الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".

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