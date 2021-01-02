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أخبار العالم

أرملة ياسر عرفات تكشف أسرارا صادمة عن زوجها: إسرائيل بريئة من دمه.. وأخطأ بإشعال الانتفاضة

السبت 02/يناير/2021 - 01:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أمس الجمعة، مقتطفات من مقابلة- ستنشرها لاحقًا- مع سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كشفت فيها أسرارا صادمة عن زوجها الراحل، والاتهامات بتورط إسرائيل في تسميمه.

وقالت عرفات، إن إسرائيل بريئة من الاتهامات الموجهة لها بشأن اغتيال زوجها، مؤكدة أنه تعرض للتسمم بمقر إقامته، في المقاطعة، بمدينة رام الله، بالضفة الغربية.

وأضافت أن ياسر عرفات ارتكب خطأ كبيرًا بإشعاله انتفاضه الأقصى، التي اندلعت إثر اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، المسجد الأقصى عام 2000.

وأوضحت: "أنا متأكدة إن عرفات تسمم، ولكنني أعفي إسرائيل من المسئولية".

وفيما يتعلق بعلاقة ياسر عرفات ورئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، الذي اغتيل بعد توقيع اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين، قالت سهى إن زوجها حزن فعلًا وبشكل شديد على اغتيال رابين.

وشددت على أن الزعيم الراحل كان يعتقد أنه "لا يجب قتل المدنيين الإسرائيليين"، لافتة إلى أنها تريد إيصال رسالة للإسرائيليين بأن "ياسر عرفات كان شخصا جيدا".

ولفتت إلى أن عرفات كان "يملك علاقات جيدة مع مخابرات معظم دول العالم، وأن جهات أوروبية كانت دائما تحذره من الاغتيال، وأن القوى العالمية لم تعط الضوء الأخضر لاغتياله".

ورأت أن "زوجها الراحل كان يحظى بحماية دولية رغم محاولات الاغتيال المتكررة التي تعرض لها، حيث كانت الجهات الدولية تفضل عرفات على المسؤولين الفلسطينيين الآخرين".
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