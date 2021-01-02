ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عاصي الحلاني: اهتمام زوجتي بالدايت سبب عدم احترافها الطبخ

السبت 02/يناير/2021 - 03:53 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف المغني اللبناني عاصي الحلاني، أكثر الأشياء التي يحبها في زوجته، مؤكدا أنها سيدة في المطبخ ورائعة لكن ليس بالدرجة الكافية.

وأضاف الحلانى خلال لقائه في برنامجه "اللايف من الدوبلكس" المذاع على قناة on، أنه يطلق على زوجته اسما مستعارا، وهو "كولا"، متابعا أنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت؛ لهذا لا تجيد الطبخ بشكل احترافي.

وتابع الفنان اللبناني، أن الشيء الذي من الممكن أن يغضب زوجته هو أن يرفع صوت التلفاز عندما يشاهده، مشيرا إلى أنهما في النهاية، كل منهما يذهب إلى غرفة.

وأكمل الفنان، أنه لا يقوم بالغناء أثناء الاستحمام، كما أن زوجته لم تغضب على هدية احضرها لها.

فيما كشف الفنان الكبير عاصي الحلاني، عن أبرز ما تعلمه من عام 2020، مؤكدا أنه عام مر بصعوبة على الجميع، وتمنى أن تنتهي أزمة جائحة كورونا والسلالة الجديدة.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مزعج لسيدتين يتسبب في إخلاء طائرة من ركابها.. شاهد ما حدث

مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور

خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو