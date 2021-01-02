عاصي الحلاني: اهتمام زوجتي بالدايت سبب عدم احترافها الطبخ

كشف المغني اللبناني عاصي الحلاني، أكثر الأشياء التي يحبها في زوجته، مؤكدا أنها سيدة في المطبخ ورائعة لكن ليس بالدرجة الكافية.





وأضاف الحلانى خلال لقائه في برنامجه "اللايف من الدوبلكس" المذاع على قناة on، أنه يطلق على زوجته اسما مستعارا، وهو "كولا"، متابعا أنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت؛ لهذا لا تجيد الطبخ بشكل احترافي.





وتابع الفنان اللبناني، أن الشيء الذي من الممكن أن يغضب زوجته هو أن يرفع صوت التلفاز عندما يشاهده، مشيرا إلى أنهما في النهاية ، كل منهما يذهب إلى غرفة.





وأكمل الفنان، أنه لا يقوم بالغناء أثناء الاستحمام، كما أن زوجته لم تغضب على هدية احضرها لها.





فيما كشف الفنان الكبير عاصي الحلاني، عن أبرز ما تعلمه من عام 2020، مؤكدا أنه عام مر بصعوبة على الجميع، وتمنى أن تنتهي أزمة جائحة كورونا والسلالة الجديدة.