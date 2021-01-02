ضربني بالشومة وكسرها عليا.. محمود الليثي يكشف مواقفه مع والده

كشف المطرب الشعبي محمود الليثي، أول أجر حصل عليه، قائلا: "أول قبض اديته لأمي.. وكان 80 جنيه.. وأول قبض ليا من شرائط الأغاني كان 150 جنيه".



وروى "الليثي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، عن والده، قائلا: "والدي كان مانع فكرة الغناء في الأفراح.. وكان في فرح في الشارع واستنيت والدي يصلي العشاء ونزلت أغني في الفرح.. بعدها لاقيته جايبني من قفايا في نص الفرح".



وأضاف: "طلعني البيت، وضربني بالشومة، واتكسرت عليا من الضرب"، معقبا: "والدي كان يفضل حصولي على الشهادة قبل التوجه إلى الفن".

