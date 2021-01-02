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رياضة

طبيب منتخب الشباب: لم أقصر في شيء.. وطلباتي رُفضت لأسباب مالية

السبت 02/يناير/2021 - 05:44 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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محمد رشاد
أبدى وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب لكرة القدم اعتراضه على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها اتحاد الكرة المصري، مؤكدًا أنه لم يقصر في عمله وكان يتشاجر مع الجهاز الفني بسبب إقامة صلاة الجمعة.

وقال وليد منظور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت 2": "طالبت بأن يكون هناك غرفة لكل لاعب وتم رفض الأمر بحجة عدم توفر موارد مالية ،طالبت بعمل مسحة يوم 10 وقالوا لا توجد موارد، طالبت بأشياء كثيرة وكانت الحجة عدم وجود موارد مالية".

وأكمل: "كنا في الأيام الأولى نجلس على حساب الاتحاد التونسي، حتى حدث موضوع الأموال التي أرسلها فرجاني ساسي لاعب الزمالك".

وأوضح: "بعد انتشار المرض تم عزل اللاعبين كل لاعب في غرفة بمفرده وليس كما تم نشره في تقرير لجنة تقصي الحقائق، لم أقصر في عملي، يوميا كنت أدخل في مشاجرات مع الجهاز الفني، وكل لاعب كان معه طاقم العزل كامل وكمامات وكل شيء كنت أعمل له حساب".

وتسائل: "هل أنا مقصر! بعد كل ذلك أنا مقصر؟، كنت أتشاجر مع الجهاز الفني بسبب صلاة الجمعة، كنت أعمل محاضرات حتى وصل الأمر إلى أنني أقول للاعبين كيف يقومون بقص أظافرهم ، أعترض على تقرير لجنة تقصي الحقائق جملة وتفصيلًا".

واختتم: "تفاجأت بما قاله جمال محمد علي عن اللاعب محمود صابر، لأن ما قاله غير صحيح".
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