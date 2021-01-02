كيف أوقعت أبله فاهيتا بين عاصي الحلاني وابنه؟.. شاهد

حاولت الدمية أبلة فاهيتا، خلال برنامجها "لايف من الدوبليكس"، المذاع عبر شاشة "أون"، الإيقاع بين المطرب اللبناني عاصي الحلاني، ونجله وليد.





وكشف المغني اللبناني عاصي الحلاني، عن أكثر الأشياء التي يحبها في زوجته، مؤكدا أنها سيدة في المطبخ ورائعة لكن ليس بالدرجة الكافية.





وأضاف الحلانى خلال لقائه في برنامجه "اللايف من الدوبلكس "المذاع على قناة on، أنه يطلق على زوجته اسما مستعارا، يدعي "كولا"، متابعا أنها تقوم بالطبخ كباقي النساء ولكن المشكلة أنها تهتم كثيرا بالدايت لهذا لا تجيد الطبخ بشكل احترافي.





وتابع الفنان اللبناني، أن الشيء الذي من الممكن أن يغضب زوجته هو أن يرفع صوت التلفاز عندما يشاهده، مشيرا إلى أنهما في النهاية ، كل منهما يذهب إلى غرفة.

وأكمل الفنان، أنه لا يقوم بالغناء أثناء الاستحمام، كما أن زوجته لم تغضب على هدية احضرها لها.

فيما كشف الفنان الكبير عاصي الحلاني، عن أبرز ما تعلمه من عام 2020، مؤكدا أنه عام مر بصعوبة على الجميع، وتمنى أن تنتهي أزمة جائحة كورونا والسلالة الجديدة.|





وكشف الحلاني، خلال لقائه مع الدمية أبلة فاهيتا، عبر شاشة "أون"، مساء الجمعة، عن أبرز ما تعلمه من العام الماضي 2020، قائلا :"الصبر ومعرفة معنى الحرية، و وصلنا لوقت عرفنا فيه جيدا أهمية الخروج وحرية الحركة وأهمية الحضن".





وخلال اللقاء، غنى الحلاني، أغنية بنت الشلبية، من تأليف مختلف مع الدمية أبلة فاهيتا.





وفي بداية الحلقة خضع الفنان الكبير عاصي الحلاني، لمقابلة كارو، خلال لقاءه بالبرنامج.





فيما كشف الفنان عاصي الحلاني، تفاصيل حياة الفنية وعلاقته مع المعجبين وأغرب تصرفات المعجبين.