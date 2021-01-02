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محمود الليثي: أحمد عدوية نجم كبير وصاحب مدرسة في الغناء الشعبي.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 03:15 ص
صدى البلد
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عادل نصار
 قال المطرب الشعبي محمود الليثي، إن الفنان أحمد عدوية يعتبر نجم كبير ومدرسة كبيرة.

وأضاف "الليثي"، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي "محمود الليثي"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «مفيش أي فرح في مصر إلا ولازم يتغني فيه أغنيه للمطرب أحمد عدوية»، مؤكدا: «أي مطرب في بداية مشواره لازم يعتمد على أغاني عدوية علشان ينجح».

وأوضح: «عم أحمد عدوية مهد الطريق لعدد كبير من المطربين ومنهم أنا، وعدوية سبب لكل مطرب فى العالم إنه ياكل عيش بأغانيه».

وأكد: «المطرب الكبير أحمد عدوية تاريخ حافل ونجم كبير صاحب مدرسة فى الغناء الشعبى، وكلنا استفدنا من نجاحه الكبير».
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