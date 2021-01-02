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توك شو

محمود الليثي: مفيش أي فرح في مصر مش بيتغنى فيه لـ عدوية.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد القاضي
قال المطرب الشعبي محمود الليثي، إن الفنان أحمد عدوية يعتبر نجم كبير ومدرسة كبيرة.

وأضاف "الليثي"، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي "محمود الليثي"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «مفيش أي فرح في مصر إلا ولازم يتغني فيه أغنيه للمطرب أحمد عدوية»، مؤكدا: «أى مطرب فى بداية مشواره لازم يعتمد على أغانى عدوية علشان ينجح».

وأشار: «عم أحمد عدوية مهد الطريق لعدد كبير من المطربين ومنهم أنا، وعدوية سبب لكل مطرب فى العالم أنه ياكل عيش بأغانيه».

وأكد: «المطرب الكبير أحمد عدوية تاريخ حافل ونجم كبير صاحب مدرسة فى الغناء الشعبى، وكلنا استفدنا من نجاحه الكبير».
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