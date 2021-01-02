محمود الليثي: مفيش أي فرح في مصر مش بيتغنى فيه لـ عدوية.. فيديو

قال المطرب الشعبي محمود الليثي، إن الفنان أحمد عدوية يعتبر نجم كبير ومدرسة كبيرة.





وأضاف "الليثي"، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي "محمود الليثي"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «مفيش أي فرح في مصر إلا ولازم يتغني فيه أغنيه للمطرب أحمد عدوية»، مؤكدا: «أى مطرب فى بداية مشواره لازم يعتمد على أغانى عدوية علشان ينجح».





وأشار: «عم أحمد عدوية مهد الطريق لعدد كبير من المطربين ومنهم أنا، وعدوية سبب لكل مطرب فى العالم أنه ياكل عيش بأغانيه».



