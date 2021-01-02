ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مخاوف من إعدام أكثر من 50000 ببغاء في إنجلترا.. اعرف السبب

السبت 02/يناير/2021 - 03:36 ص
مخاوف من إعدام أكثر
مخاوف من إعدام أكثر من 50000 ببغاء في إنجلترا
Advertisements
يارا زكريا
عبر مسؤولين عن الحياة البرية  في إنجلترا، عن مخاوفهم من إعدام أكثر من 50000 ببغاء من فصيلة الروز رينيجيد، بعد احتمال قيام المسؤولون الحكوميين بذلك.  

ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية تشكل الببغاوات البرية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة تهديدًا للحياة البرية المحلية حيث تقضي على طيور أخرى بما في ذلك الخفافيش النادرة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الببغاوات الحلقية رغم عدم إتخاذ أي قرارات ملموسة على أرض الواقع حتى الآن وفقًا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وصلت الببغاوات إلى المملكة المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، لكن لم تزيد بهذا العدد إلا في العقود الأخيرة، حيث نما عددها بنسبة 1،455٪ بين عامي 1995 و 2015، كما يوجد الآن حوالي 50،000 في البرية.

وانتشرت الببغاوات في مدن أخرى في المملكة المتحدة بما في ذلك أكسفورد وبرمنجهام ومانشستر وحتى جلاسكو منذ إنشاء قاعدة في حدائق لندن لهذا النوع من الطيور.  

ويشعر الخبراء الآن بالقلق من أن الببغاوات ستقضي على أنواع الطيور الأخرى، حيث أنها تتنافس على نفس الأطعمة تقريبًا، ومن ذلك نقار الخشب والزرزور والخنازير البرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ظهور أول حالة إنفلونزا طيور في أيرلندا الشمالية

في ظل كورونا.. عودة تفشي فيروس قديم تهدد أوروبا والعالم

بريطانيا تكتشف بؤرة لأنفلونزا الطيور داخل مزرعة للديوك الرومي

إعدام 10 آلاف ديك رومي في مزرعة بريطانية بعد إصابتها بإنفلونزا الطيور

مراسل صدى البلد بـ بروكسيل: تطعيم مواطني بلجيكا بلقاح فايزر بداية من منتصف ديسمبر

3 حالات مستثناة من قرار الإغلاق فى السعودية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

غلق ٥١٤ مركزا للدروس الخصوصية في الغربية

أخبار الفن| عودة عمرو دياب لزوجته.. ابن سيد زيان يدخل العناية المركزة.. وفاة حماة آسر ياسين بـ كورونا

أحمد بلال عن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا: عامل زي البطيخة

أخبار التوك شو.. استشاري يكشف عن الفئات الأكثر إصابة بكورونا.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

أول صورة للأب المتوفى حزنا على موت ابنته بالشرقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مزعج لسيدتين يتسبب في إخلاء طائرة من ركابها.. شاهد ما حدث

مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور

خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو