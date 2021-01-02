وصلة مدح من محمود الليثي في عدوية

عبر المطرب الشعبي محمود الليثي، عن عميق حبه وتقديره للفنان أحمد عدوية، مؤكدا انه يعتبر نجم كبير ومدرسة كبيرة.





وأضاف "الليثي"، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي "محمود الليثي"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،:«المطرب الكبير أحمد عدوية تاريخ حافل ونجم كبير صاحب مدرسة فى الغناء الشعبى، وكلنا استفدنا من نجاحه الكبير».





وتابع الليثي، أنه «مفيش أي فرح في مصر إلا ولازم يتغني فيه أغنيه للمطرب أحمد عدوية»، مؤكدا: «أى مطرب فى بداية مشواره لازم يعتمد على أغانى عدوية علشان ينجح».



