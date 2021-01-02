جعلتوني سعيدة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة شكر لجمهورها بعد عيد ميلادها

وجه الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





و كتبت دنيا سمير غانم : بشكر كل جمهوري علي جعل يوم ميلادي مميزا بالكلمات الجميلة و الفيديوهات و الصور الرائعة ،مقدرة كل مجهودكم و جعلتوني سعيدة ، بتمنالكم سنة رائعة مليئة بالحب و السلام و السعادة و النجاح و الصحة و استمتاع بكل لحظة ، بحبكم كلكم حبايب قلبي ".





ووافق أمس 1 يناير عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم والتي أتمت اليوم عامها الـ 36، تتمتع دنيا بجمال طبيعي لافت بالإضافة أنها من النجمات اللاتي لها جماهيرية كبيرة على الرغم من صغر سنها.





وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم؛ بإطلالات أنيقة ومميزة تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات من خلال ظهورها برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.





احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق رامي، قائلا: "أتمنى لكي اسعد عيد ميلاد يا حبيبتي... بارك الله فيك دائما يا أم كايلا .. الكثير من الحب لكي حبيبتى".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لها سنة سعيدة وعبروا عن تقديرهم وحبهم لكلاهما.

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن "عام 2020 كان ممتلئا بالأشياء الكثيرة الصعبة، ومرت هذه السنة بحالة من البطء الشديد".

وأضاف رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة " دى إم سي" أن عام 2021 سيأتي بعد ساعات قليلة من الآن، والجميع يتمنى أن تكون أفضل من شقيقتها 2020.

ولفت إلى أن تحدي كورونا فى 2021 سيكون مستمر ولكن نتمنى أن ينتهى ويكون هناك نهاية لهذا الفيروس الذى تسبب فى مشكلات فى جميع دول العالم.