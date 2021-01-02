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فن

روحين في زكيبة.. شاهد بشرى رفقة زوجها في مركب

السبت 02/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، رفقة زوجها.

وظهرت بشرى رفقة زوجها  في مركب وسط البحر، وعلقت على الصورة : "انا و حبيبي روحين في زكيبة ، لزوم السنة الجديدة وكورونا". 

ووسبق أن احتفلت بشري برأس السنة، حيث ظهرت وسط البحر وهي تقود المركب، وعلقت على الصورة: "أول صورة في السنة الجديدة.. ربنا يجعلها سنة في جمال الطبيعة بتاعة ربنا ويكرم أصحاب القلوب البيضاء ويديكم راحة بال اللون الأزرق".

وتابعت: "قيادة سفينة الحياة مش سهلة عشان بحر الحياة قلاب بس بالإيمان والإرادة والحكمة وصفاء النية وتمنى الخير للغير ربنا يسهلها من عنده.. كل سنة وانتم طيبين وعام ٢٠٢١ احن من ٢٠٢٠ على البشر الطيبين".

يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.

كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك، ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.
روحين في زكيبة.. شاهد بشرى رفقة زوجها في مركب
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