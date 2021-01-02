غدا ويا رب يعجبكم.. إيمان العاصي تروج لمسلسل الدايرة

نشرت الفنانة ايمان العاصي البوستر الدعائي الخاص بمسلسلها الجديد "الدايرة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت ايمان معلقة على البوستر: "مسلسل الدايرة ، من بكرة علي قناة الحياة ، بتمنى من ربنا التوفيق، يا رب المسلسل يعجبكم".





وأضافت: "التردد الجديد قناة "الحياة " تردد 12207 التاسعة مساء.. الاعادة : 1:00 ص 10:00 ص.. على " الحياة دراما " 11785 العاشرة مساء.. الاعادة : 9:00 ص 3:00 م.. ويعرض "الدايرة" غدا 2 يناير على قناة الحياة".





وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.





"الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.