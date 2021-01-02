شاب يغير اسمه إلى اسم النجمة العالمية سيلين ديون.. تعرف على السبب

بعد مشاهدته حفلة لها على اليوتيوب وتناول عددا قليلا من أكواب النبيذ؛ قرر شاب يبلغ من العمر 30 عاما، تغيير اسمه إلى اسم النجمة العالمية والمطربة الشهيرة "سيلين ديون".
ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية؛ قرر "توماس دود" خلال احتفاله بعد الميلاد في المنزل، دفع 89 جنيهًا إسترلينيًا، وتغيير اسمه إلى اسم المغنية الشهيرة؛ نظرًا لعشقه وإدمانه على مشاهدتها.
أصبح الشاب الثلاثيني في ورطة عندما وصلته أواق تغيير اسمه إلى عتبة منزله، حيث كان يتعين عليك التوقيع عليها أمام شاهد مستقل، وإبلاغ حاملي السجلات باعتبار اسمه قد تغيَّر.
ولم يعد لدى معبود النجمة الشهيرة - كما يصف نفسه- أي نية للتراجع عن قراره بتغير اسمه لها حيث يأمل أن يتسبب هذا التغيير يومًا ما في وجوده خلف كواليس احدي حفلات سيلين ديون.
يخشي الشاب سيلين الآن، والذي يعمل كمدير ضيافة في شركة بمدينة تامورث بمقاطعة ستافوردشاير الإنجليزية إخبار رؤسائه بلقبه الجديد، وكذلك والدته التي ستفاجأ.
وعلق على ما فعل قائلًا: «كنت أخطط للذهاب لرؤيتها في فيجاس، لكن من الواضح لم أستطع بسبب كوفيد، فبدأت في مشاهدة أغنياتها على يوتيوب، لكنني لا أعرف لماذا خطرت في بالي فكرة تغيير اسمي إلى اسمها، لا أستطيع حقا أن أتذكر الليلة، نسيت كل شيء عنها في اليوم التالي، لكن أعتقد أن السبب لذلك أنني مهوس بها حقًا».
وأكمل الشاب مازحًا: «أعتقد أنني ورثت اسمها لي، لكن مستاء لأنني لم أرث صوتها أو حسابها المصرفي، لكن هذا شيء يمكنني العمل عليه، مخاوفي فقط هو أن يتم توقيفي من قبل الشرطة، والذين يمكن أن أتخيلهم يسألونني عن اسمي، وسأقول نعم سيلين، فسيضحكون جميعًا ويعتقدون أني مجنون».