شاب يغير اسمه إلى اسم النجمة العالمية سيلين ديون.. تعرف على السبب

يخشي الشاب سيلين الآن، والذي يعمل كمدير ضيافة في شركة بمدينة تامورث بمقاطعة ستافوردشاير الإنجليزية إخبار رؤسائه بلقبه الجديد، وكذلك والدته التي ستفاجأ.

وعلق على ما فعل قائلًا: «

كنت أخطط للذهاب لرؤيتها في فيجاس، لكن من الواضح لم أستطع بسبب كوفيد ، فبدأت في مشاهدة أغنياتها على يوتيوب،

لكنني لا أعرف لماذا خطرت في بالي فكرة تغيير اسمي إلى اسمها،

لا أستطيع حقا أن أتذكر الليلة، نسيت كل شيء عنها في اليوم التالي، لكن أعتقد أن السبب لذلك أنني مهوس بها حقًا».