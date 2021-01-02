استيراد أجهزة تنفس صناعي لدعم الرعاية المركزة بمستشفى السويس العام

قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إن المحافظة مستمرة في دعم المنظومة الصحية من خلال تمويل ذاتي من صندوق خدمات المحافظة لتقديم خدمة صحية تليق بالسويس وأهلها حيث قامت المحافظة باستيراد عدد من أجهزة التنفس الصناعي لغرف الرعاية المركزة لتصبح اسرة الرعاية المركزة بالمستشفى العام 60 سريرا .





وأوضح " صقر " في تصريحات صحفية له ، وجدت ان المستشفى العام يملك عددا اقل من القليل في أسرة العناية المركزة وبعد تطويرها اصبحت تستوعب 48 سريرا وتعهد بمضاعفتها لتصل الى 100 سرير على ثلاث مراحل بدأت المرحلة الاولى منها بإضافة 10 اسرة بأجهزة التنفس التي قمنا باستيرادها لنصل الى 58 سريرا، واحدى الجهات تبرعت بجهاز يستوعب سريرين ليصل الاجمالي الى 60 سريرا وسنستكمل استيراد الاجهزة حتى يصل عدد اسرة الرعاية المركزة الى مائة سرير.





وواصل " صقر " حديثه عن المنظومة الصحية في السويس وقال انه يتعهد خلال عدة اشهر ان تكون هناك خدمة صحية لائقة بالمواطنين حيث ستدخل الخدمة مستشفى الجامعه ومستشفى التامين الصحي الشامل الجديدة والانتهاء من رفع كفاءة مستشفى التامين الصحي القديمة وجميعها تحتوى على عدد لابأس به من غرف العناية المركزة والمتوسطة .





وبالنسبة لباقي الاقسام العلاجية، أشار الى انه تم القضاء على قوائم الانتظار لقسم الاورام بعد ان قمنا بتفعيل القسم والاستعانة بالاطباء والاستشاريين لاجراء عمليات الاورام بالمستشفى العام ، وكذلك اعادة عمل قسم الرمد ويتم اجراء العمليات الكبرى والصغرى بداخله ، ورفعنا كفاءة قسم المسالك البولية وامداده بالاجهزة اللازمة لاجراء العمليات التي لم تكن تجرى به وذلك بالاضافة الى تطوير قسم العظام ومده بالاجهزة اللازمة والمناظير.



