مصر تسجل 1409 إصابات و56 وفاة جديدة بكورونا وترامب يمدد حظر الهجرة قبل رحيله.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر.. توقيع 9 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر

الرئيس التونسي يكشف عن ترتيبات لتعديل وزاري

تبون يوقع مرسوم تعديل الدستور

الكونجرس يمرر موازنة الدفاع ويبطل فيتو ترامب للمرة الأولى

إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية أنها ستخصب اليورانيوم لنسبة 20%‎

مسؤول أمريكي: البحرية الإيرانية رفعت مستويات التأهب في الخليج





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 56 حالة وفاة 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 139471 حالة بينها 112826 حالة تم شفاؤها و7687 حالة وفاة.





وذكرت "الوطن" أن وزارة البترول المصرية أعلنت توقيع 12 اتفاقية مع أكبر الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر باستثمارات 1.4 مليار دولار.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، وذلك بعد عودته الثلاثاء من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بكوفيد-19.





وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كشف، عن وجود مشاورات لإدخال تحوير على الحكومة، أو توجيه لائحة لوم ضدها. وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب بمناسبة نهاية السنة الميلادية،: "لا تزال إلى حد اليوم الترتيبات متواصلة لإدخال تحويرات على الحكومة، أو توجيه لائحة لوم ضدها".





وأفادت "الأنباء" بأن مسؤول أمريكي، قال إن القوات البحرية الإيرانية في الخليج رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية، مضيفًا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين ”دفاعية“؛ لأنهم يتوقعون هجومًا أمريكيًا محتملًا، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة.





دوليًا، قالت "الراي" إن المبعوث الروسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد أن إيران أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة باعتزامها تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20 بالمئة من النقاء، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى كبرى في 2015، وتلك النسبة أكبر بكثير من التي أعلنت طهران مؤخرا أنها وصلت إليها في تخصيب اليورانيوم وهي 4.5 بالمئة.





وأفادت "الوطن" بأن الكونجرس الأمريكي أبطل فيتو استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد إقرار قانون موازنة الدفاع، في سابقة خلال فترته الرئاسية، حيث صوت بالأغلبية لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه ترامب ضد قانون موازنة الدفاع البالغة 740 مليار دولار.



