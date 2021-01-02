ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شهية ولذيذة .. طريقة عمل سندوتشات كفتة مخبوزة

السبت 02/يناير/2021 - 11:04 ص
طريقة عمل سندوتشات
طريقة عمل سندوتشات كفتة مخبوزة
Advertisements
هاجر هانئ
سندوتشات كفتة مخبوزة من الأكلات الجديدة وغير التقليدية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد سفرتك، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل سندوتشات كفتة مخبوزة في المنزل..


اقرأ إيضا..
طريقة عمل كفتة مشوية

مقادير سندوتشات كفتة مخبوزة
-العجينة
1 و نصف كوب دقيق أسمر 
1 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
2 ملعقة كبيرة زيت 
ملح 
ماء للعجن 
بيضة 
فانيلا

- الحشو
لحمة مفرومة 
بصل مبشور 
فلفل رومي 
قرفة ناعمة 
زنجبيل بودرة 
ملح 
فلفل أسود 
بيضة 
جبنة رومي 
جبنة موتزاريلا 

-الوجه
شمر حبوب 
كمون حبوب 
حبوب كراوية 
سمسم محمص 
حبة البركة 
لبن 
بيضة 
فانيليا 


طريقة تحضير سندوتشات كفتة مخبوزة
في العجانة يخلط الدقيق الأبيض مع الدقيق الأسمر
ثم يضاف الخميرة والبيكنج باورد ورشة الملح والبيضة
ثم الفانيلا والزيت ورشة السكر
تعجن العجينة جيدا ثم تترك حتى تختمر
في هذه الأثناء نحضر الحشوة
تخلط اللحمة المفرومة مع البصل ثم يضاف البهارات
تخلط جيدا ثم تضاف البيضة والملح والفلفل ثم تشكل الكفتة وتسوى في الفرن
تفرد العجينة ثم تضاف الجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا
ت​ضاف الكفتة وتلف العجينة على شكل رول ثم يضاف على وجها خليط البيضة مع الفانيلا وحبوب السمسم أو حبة البركة أو الكراوية ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بوريك بالجبنة

سهلة و لذيذة .. طريقة عمل معجنات الثوم والجبنة

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سندوتشات مخبوزة

بـ3 طرق مختلفة.. تحضير البيتزا خطوة بخطوة

بالجبنة وعلى الفحم.. 4 وصفات مختلفة لطريقة عمل برجر لحم في المنزل

ترشيحاتنا

اليوم.. الكويت تستأنف نشاط حركة الطيران التجاري بـ 59 رحلة جوية

مشجع زملكاوي يستنجد بوزير الرياضة |تفاصيل

خسارته كبيرة.. شاهد هالة صدقى تنعى الكاتب وحيد حامد

في ذمة الله.. منة فضالي تودع الكاتب وحيد حامد

صلاة الجنازة على وحيد حامد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر

أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار.. آخر تصريحات الراحل وحيد حامد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور لها

تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

مقارنة بين وحوش الصحراء جيب رانجلر وتويوتا فورتشنر.. صور