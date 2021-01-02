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فن

بإطلالة جديدة.. ريهام أيمن تشارك جمهورها بصور لها | شاهد

السبت 02/يناير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :

سنة سعيدة عليكى يارب - منورة ياقمر - كل سنة وانت طيبة 


وكانت أحدث مشاركات النجمة ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 



وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت ريهام في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).



يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  



ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا  ربنا يخليكي ليا و لولادك بالمرة".  



وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.

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