السيسي يكلف بتطوير منظومة التأمينات.. نواب: الدولة تدعم العمالة غير المنتظمة بالتأمين لـ 9%؜.. ومطالب بزيادة منافذ صرف المعاشات

برلماني: سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس بالشهر الجاري

نائبة تقدم روشتة برلمانية لحل أزمة الازدحام بمكاتب المعاشات

برلماني يطالب بإعفاء كامل للرسوم المقررة لأصحاب المعاشات









تخدم هيئة التأمينات الاجتماعية ملايين المواطنين ويتردد على مكاتبها يوميا آلاف من أصحاب المعاشات، ونظرا لحالة الضغط القائمة عليها والتي تمنع تلقي الخدمات بشكل ميسر ومعاناة المواطنين من أعباء عديدة أبرزها الازدحام والتكدس ولا سيما بأوقات صرف المعاشات، لذا وجه الرئيس السيسي بتطوير مكاتب التأمين بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتذليل العقبات والصعوبات أمام متلقي الخدمات.





وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي، موضحين أهم المطالب المراد تفعيلها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.





قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قانون التأمينات الجديد إستطاع أن يفض التشابك في بشئون المعاشات وفق آلية منظمة من شأنها تحديد قواعد وشروط تمكن المواطنين من حصولهم علي كافة مستحقاتهم دون انتقاص.





طالب "وهب الله" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بشئون صرف المعاشات وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فضلا عن إطلاق خدمة توصيل المعاشات بشكل مجاني وذلك للفئات المسنة التي تعيش بمفردها وليست مشتركة بنظام الصرف الآلي.





وأكد النائب، أنه سيتم صرف الجزء الثالت المتجمد من العلاوات الخمس خلال الشهر الجاري ويعد ذلك تنفيذا للقانون وبمثابة إستجابة سريعة من القيادة السياسية لدعم المواطنين ومدهم بكافة حقوقهم، مشيدا بدور اتحاد العمال وحرصه الدائم علي المشاركة الفعالة لنجاح منظومة التأمينات ومنح العمال والموظفين مختلف طرق الدعم التي يحددها القانون.





ناشد عضو مجلس النواب، العمالة غير المنتظمة بالتوجه إلي مكاتب التأمين وتسجيل بياناتهم للحصول علي معاش تأميني ثابت تتدعمه الدولة بنسبة 9% في حالات الإصابة والشيخوخة والوفاة وهذا أيضا تم إقرار ه ضمن بنود القانون الجديد، وذلك في إطار التضامن مع الفئات الأكثر تضررا وإحتياجا أثناء فترة كورونا، لافتا إلي أن الرئيس السيسي قدم لهم شهادة أمان قيمتها 500 جنيه بدءا من أولي شهور الجائحة.





قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن تكليف الرئيس السيسي بتطوير منظومة التأمينات ورفع الأعباء عن عاتق المواطنين تأتي في إطار إحساسه بمشكلاتهم والعوائق التي تواجههم خاصة بمكاتب التأمينات، ويغلب علي مبادرته الطابع الإنساني قبل أن يكون جوهرها في تحسين الخدمات المفدمة.





طالبت "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" هيئة البريد بالتغاضي عن مسافات البعد وتعاونها مع هيئة التأمينات لحل أزمة التكدسات القائمة وذلك في سوء الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا، أو إتباع سياسة التوسع وإنشاء أكثر من فرع بالمنطقة الواحدة بما يرفع إحساس الرضا للمواطنين وينفذ الإجراءات الإحترازية بشكل سليم.





أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن يمكن لهيئة التأمينات التعاون مع البنك الزراعي بشأن جعله جزء من المنظومة يتولي أمر صرف المعاشات وذلك لتخفيف الضغط علي مكاتب البريد والتأمينات بما يسهم في حل مشكلة الإزدحام، لافتة إلي أن الإزدحام والتكدث ليس نقطة ثقافات بل إحتياج فهناك ملايين من المواطنين تنتظر بداية الشهر بفارغ الصبر لتلقي معاشاها باليوم الأول من الصرف.





وتابعت النائبة حديثها، قائلة : "تقدمت بتوفير مكتب بريد إضافي بدائرتي ولكنهم رفضوا بحجة بعد المسافات بالرغم من أني كنت هوفر كافة المتطلبات للإنشاء"، لذا أدعوهم بالحث السريع في كيفية تنفيذ التوسع فهناك طرق مختلفة تحقق هذا وأبسطها النواب أو الجمعيات الأهلية.





وفي سياق متصل قال النائب عبدالرازق زنط عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن أبرز مشكلات المواطنين التي تتعلق بالمعاشات هي عدم وجود زيادة مقطوعة ثابت أي وضع معدل واحد للزيادة بالنسبة لقيمة المعاشات القليلة والعالية وذلك لتحقيق التوازن في توزيع الدعم.





طالب " زنط " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بالإعفاء الكامل من أي رسوم يتم إقرارها علي أصحاب المعاشات سواء في آلية القبض أو السحب، نظرا لمعاناة حاصلي المعاشات القليلة من هذا الشأن، فهم في أمس الحاجة كل جنيه يتم خصمه.





ونوه عضو مجلس النواب، عن ضرورة زيادة منافذ الصرف للحد من التكدسات والتزاحم خاصة وأننا نعاني من أزمة كورونا حيث تسمح هذه الزيادة بتقديم الخدمة بشكل أفضل والحد من إنتشار الفيروس وتقليل معدلات الإصابة عن طريق إنهاء كافة الوسائل التي تؤدي بنا إلي إهدار صحة المواطنين وتوجد صعوبة في التعافي من هذه الجائحة.





وتابع النائب، تأتي توجيهات الرئيس السيسي بالتوقيت المناسب وذلك حرصا منه علي تذليل التحديات والعقبات التي تواجه المواطنين وخاصة متلقي المعاشات، فضلا عن إهتمامة بإستحداث آليات التشغيل بمختلف قطاعات الدولة لمواكبة التطور العالمي.





وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه برفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، لذا سيتم البدأ في تطوير العمل بمكاتب التأمينات في محافظات القاهرة، والدقهلية، وأسيوط.



