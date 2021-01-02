السيسي يكلف بتطوير منظومة التأمينات.. نواب: الدولة تدعم العمالة غير المنتظمة بالتأمين لـ 9%؜.. ومطالب بزيادة منافذ صرف المعاشات

برلماني: سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس بالشهر الجاري
نائبة تقدم روشتة برلمانية لحل أزمة الازدحام بمكاتب المعاشات
برلماني يطالب بإعفاء كامل للرسوم المقررة لأصحاب المعاشات
تخدم هيئة التأمينات الاجتماعية ملايين المواطنين ويتردد على مكاتبها يوميا آلاف من أصحاب المعاشات، ونظرا لحالة الضغط القائمة عليها والتي تمنع تلقي الخدمات بشكل ميسر ومعاناة المواطنين من أعباء عديدة أبرزها الازدحام والتكدس ولا سيما بأوقات صرف المعاشات، لذا وجه الرئيس السيسي بتطوير مكاتب التأمين بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتذليل العقبات والصعوبات أمام متلقي الخدمات.
وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي، موضحين أهم المطالب المراد تفعيلها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قانون التأمينات الجديد إستطاع أن يفض التشابك في بشئون المعاشات وفق آلية منظمة من شأنها تحديد قواعد وشروط تمكن المواطنين من حصولهم علي كافة مستحقاتهم دون انتقاص.
طالب "وهب الله" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بإلغاء كافة الرسوم المتعلقة بشئون صرف المعاشات وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فضلا عن إطلاق خدمة توصيل المعاشات بشكل مجاني وذلك للفئات المسنة التي تعيش بمفردها وليست مشتركة بنظام الصرف الآلي.
وأكد النائب، أنه سيتم صرف الجزء الثالت المتجمد من العلاوات الخمس خلال الشهر الجاري ويعد ذلك تنفيذا للقانون وبمثابة إستجابة سريعة من القيادة السياسية لدعم المواطنين ومدهم بكافة حقوقهم، مشيدا بدور اتحاد العمال وحرصه الدائم علي المشاركة الفعالة لنجاح منظومة التأمينات ومنح العمال والموظفين مختلف طرق الدعم التي يحددها القانون.
ناشد عضو مجلس النواب، العمالة غير المنتظمة بالتوجه إلي مكاتب التأمين وتسجيل بياناتهم للحصول علي معاش تأميني ثابت تتدعمه الدولة بنسبة 9% في حالات الإصابة والشيخوخة والوفاة وهذا أيضا تم إقرار ه ضمن بنود القانون الجديد، وذلك في إطار التضامن مع الفئات الأكثر تضررا وإحتياجا أثناء فترة كورونا، لافتا إلي أن الرئيس السيسي قدم لهم شهادة أمان قيمتها 500 جنيه بدءا من أولي شهور الجائحة.
قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن تكليف الرئيس السيسي بتطوير منظومة التأمينات ورفع الأعباء عن عاتق المواطنين تأتي في إطار إحساسه بمشكلاتهم والعوائق التي تواجههم خاصة بمكاتب التأمينات، ويغلب علي مبادرته الطابع الإنساني قبل أن يكون جوهرها في تحسين الخدمات المفدمة.
طالبت "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" هيئة البريد بالتغاضي عن مسافات البعد وتعاونها مع هيئة التأمينات لحل أزمة التكدسات القائمة وذلك في سوء الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا، أو إتباع سياسة التوسع وإنشاء أكثر من فرع بالمنطقة الواحدة بما يرفع إحساس الرضا للمواطنين وينفذ الإجراءات الإحترازية بشكل سليم.
أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن يمكن لهيئة التأمينات التعاون مع البنك الزراعي بشأن جعله جزء من المنظومة يتولي أمر صرف المعاشات وذلك لتخفيف الضغط علي مكاتب البريد والتأمينات بما يسهم في حل مشكلة الإزدحام، لافتة إلي أن الإزدحام والتكدث ليس نقطة ثقافات بل إحتياج فهناك ملايين من المواطنين تنتظر بداية الشهر بفارغ الصبر لتلقي معاشاها باليوم الأول من الصرف.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : "تقدمت بتوفير مكتب بريد إضافي بدائرتي ولكنهم رفضوا بحجة بعد المسافات بالرغم من أني كنت هوفر كافة المتطلبات للإنشاء"، لذا أدعوهم بالحث السريع في كيفية تنفيذ التوسع فهناك طرق مختلفة تحقق هذا وأبسطها النواب أو الجمعيات الأهلية.
وفي سياق متصل قال النائب عبدالرازق زنط عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن أبرز مشكلات المواطنين التي تتعلق بالمعاشات هي عدم وجود زيادة مقطوعة ثابت أي وضع معدل واحد للزيادة بالنسبة لقيمة المعاشات القليلة والعالية وذلك لتحقيق التوازن في توزيع الدعم.
طالب " زنط " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بالإعفاء الكامل من أي رسوم يتم إقرارها علي أصحاب المعاشات سواء في آلية القبض أو السحب، نظرا لمعاناة حاصلي المعاشات القليلة من هذا الشأن، فهم في أمس الحاجة كل جنيه يتم خصمه.
ونوه عضو مجلس النواب، عن ضرورة زيادة منافذ الصرف للحد من التكدسات والتزاحم خاصة وأننا نعاني من أزمة كورونا حيث تسمح هذه الزيادة بتقديم الخدمة بشكل أفضل والحد من إنتشار الفيروس وتقليل معدلات الإصابة عن طريق إنهاء كافة الوسائل التي تؤدي بنا إلي إهدار صحة المواطنين وتوجد صعوبة في التعافي من هذه الجائحة.
وتابع النائب، تأتي توجيهات الرئيس السيسي بالتوقيت المناسب وذلك حرصا منه علي تذليل التحديات والعقبات التي تواجه المواطنين وخاصة متلقي المعاشات، فضلا عن إهتمامة بإستحداث آليات التشغيل بمختلف قطاعات الدولة لمواكبة التطور العالمي.
وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفه برفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، لذا سيتم البدأ في تطوير العمل بمكاتب التأمينات في محافظات القاهرة، والدقهلية، وأسيوط.