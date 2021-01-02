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أخبار العالم

جدة: رصد 809 مخالفات لبروتوكولات كورونا الوقائية خلال أسبوعين

السبت 02/يناير/2021 - 09:14 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى
قامت أمانة محافظة جدة بتنفيذ جولات رقابية صحية في نطاق 19 بلدية فرعية، وذلك للتأكد من التزام المحلات والأسواق التجارية بالإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية، وذلك ضمن الجهود الميدانية اليومية للرقابة الصحية.

حيث تم تنفيذ 14184 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية خلال الأسبوعين الماضيين في نطاق 19 بلدية فرعية، وتم رصد 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، منها 39 مخالفة لوزارة الداخلية، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة عاجل.

كما تم غسل وتطهير 6183 موقعًا في محافظة جدة.

كما وجهت أمانة محافظة جدة الشكر للسكان والزوار على تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتسعد باستقبال بلاغاتهم من خلال مركز بلدي 940.
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