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أخبار العالم

اليوم.. الكويت تستأنف نشاط حركة الطيران التجاري بـ 59 رحلة جوية

السبت 02/يناير/2021 - 09:31 ص
طيران الكويت
طيران الكويت
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محمود نوفل
 استأنف مطار الكويت الدولي فجر اليوم نشاط حركة الطيران التجاري وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بانتهاء تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي بنهاية يوم الجمعة الموافق 1/1/2021.

وأفادت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن مصادر رفيعة في ادارة الطيران المدني بأنه تم اعتماد الجداول الرسمية للطائرات المغادرة والقادمة اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن 26 طائرة تحمل الكويتيين والوافدين العالقين في كل من الدوحة، واسطنبول، ودبي، والهند، والبحرين، والشارقة، وامستردام، والاردن، اضافة الى لندن تصل مطار الكويت الدولي اليوم. 

وبينت أيضا الصحيفة أن  33 طائرة تحمل كويتيين وافدين تغادر مطار الكويت الدولي الي كل من دبي، ولندن، واسطنبول، وحيدر آباد، والدوحة، وبنغالور، وترافندروم، وباكستان، والبحرين، والشارقة، والاردن.
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