قبل افتتاحه في يونيو.. كل ما تريد معرفته عن فرع جامعة القاهرة الدولي.. التخصصات وشروط الالتحاق

تسعى جامعة القاهرة للانتهاء من التجهيزات الخاصة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة تمهيدًا لافتتاحه في شهر يونيو المقبل، حيث تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أمس سير العمل بمشروع جامعة القاهرة لهذا الفرع .





ويستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي، موعد انطلاق الدراسة بالفرع ، والتخصصات والبرامج الدراسية الموجودة به ، وشروط الالتحاق.





يهدف فرع جامعة القاهرة الدولي بمدينة السادس من أكتوبر لتقديم نظام تعليمي متميز يعتمد بشكل رئيسي على خلق برامج مشتركة مع جامعات دولية مميزة في مجالات العلوم المختلفة ، مثل جامعة ولاية جورجيا وجامعة سانت فرانسيس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة ، وجامعة السوربون بفرنسا .





كما أنه يوجد تعاون مشترك مع جامعة هامبرج بألمانيا ، وجامعةماسترخت بهولندا ، وجامعة جياوتوينج ، وأكاديمية شنغهاي للعلوم ، ومنظمة العمل الدولية .





كما يهدف هذا الفرع إلى جذب الطلاب المتميزين المحليين والدوليين عن طريق تقديم خدمة تعليمية مميزة ومرتبطة بتحديات الواقع العالمي وتساهم في تنمية وتطوير مهارات الطلاب المختلفة ومهارات التعلم والتطوير الذاتي





وتطوير أطر التعاون المتكاملة بين الجهات التعليمية (الاكاديمية) والمهنية المحلية والدولية بما يسمح بالممارسة العملية ، وتفعيل التطبيقات العملية للنواحي العلمية لإثراء البيئة التعليمية وتوفير تعليم مرتبط بالواقع وذلك استجابة لمتطلبات التحول لجامعات الجيل الثالث ، والعمل على تطوير برامج أكاديمية ومهنية مستدامة تساعد على النمو المستقبلي والتحسين المستمر في الجودة.





وتقديم خريجين في مجالات العلوم المختلفة ، بحيث يكون لديهم المهارات والمعارف اللازمة ليصبحوا مواطنين متميزين في مجتمعاتهم ، باحثين بشكل متواصل عن فرص التعلم والنمو ورواد أعمال في مجالات العمل المختلفة ، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط بالواقع لجذب الشراكات في مشروعات بحثية والمنح التمويلية البحثية .





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والعمل على توفير بيئة عمل تساعد على توفير الوقت والتسهيلات للعاملين في البرامج الدولية من أكاديميين واداريين مما يسمح بزيادة الانتاجية والتركيز على الانشطة الاساسية للعملية التعليمية بما يحقق التمييز والتحسين المستمر ، وخلق وتدعيم ثقافة تدعم التعليم المتميز في كافة البرامج والوحدات الادارية وتؤكد على قيم مثل إثارة الابداع والعمل الجماعي وتشجيع التساؤل والفضول العلمي واخلاقيات الأعمال .









- البرامج الأكاديمية الموجودة بالفرع :-





تم اختيار البرامج بعناية وطبقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي ووفقًا لرؤية مصر 2030 ، حيث اعتمدت البرامج في تصميمها على الاستراتيجيات الحديثة في التدريس واستخدام الأساليب المتطورة من أساليب التعلم الذاتي واستخدام الفصول الدراسية الديناميكية ، بخلاف استخدام أحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية وتوفير مصادر التعلم الحديثة المختلفة .





وهناك العديد من البرامج الجاهزة للتشغيل فور الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الأولى لإنشاء الفرع الدولي وتتمثل في البرامج الآتية :





- برامج العلوم المالية والإدارية .





- برامج العلوم السياسية والاقتصاد .





- برامج علوم القانون .





- برامج علوم الأرض .





- برامج الفيزياء المتقدمة .





- برامج العلوم الهندسية .





- برامج العلوم البيولوجية .





- برامج العلوم الانسانية .





- برامج متنوعة أخرى .









وتقوم فكرة الفرع الدولي لجامعة القاهرة على نظام جامعة البرامج، حيث إن لكل برنامج نظام إداري متفرد يتضمن مجلس إدارة للبرنامج، وتم اختيار البرامج وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.





كما أنه لا يوجد كليات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة حيث يقوم الفرع الدولي على البرامج العلمية المشتركة مع الجامعات الأجنبية.





وتتنوع البرامج الأكاديمية بالفرع الدولي لجامعة القاهرة ولكل برنامج شروط، ويضع مكتب التنسيق الشروط العامة للقبول به ، ويتقدم الراغبين في الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بطلب التحاق ، وتجرى لهم مقابلة شخصية أو إليكترونية ، لتقييم مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق .





وتوجد بالفرع الدولي لجامعة القاهرة برامج دبلومات وماجستير ودكتوراه ، أكاديمية ومهنية، في تخصصات نفس البرامج العلمية .