بتكلفة 180 مليون جنيه.. شوشة: شمال سيناء تستعد لافتتاح أول سوق جملة مطور بالعريش

تستعد محافظة شمال سيناء ، لافتتاح أول سوق جملة متطور بالعريش وذلك ضمن المشروعات التى سيتم افتتاحها بالمحافظة في إطار احتفالاتها بالعيد القومي أبريل ٢٠٢٠م.





وأشار اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء، والذي يعد نقله نوعية فى المحافظة، كما يعد واجهة عمرانية جديدة.





رُوعي في عملية تصميمه ليكون على أحدث طراز ، كما تم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة.





وأضاف اللواء شوشه، أن السوق يقع فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى "العريش - القنطرة "، وذلك علي مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا.

ولفت إلي أنه تم تسلم المنشآت الداخلية كاملة التشطيب إلى جانب المرافق الداخلية، وكذا المرافق الخارجية للمشروع .. سواء شبكات الكهرباء أو المياه والصرف الصحى والطرق.





وأكد أنه تم إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون حدوث تكدس أو زحام .. الى جانب تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 مترا مربعا فى الناحية الجنوبية الشرقية من السوق لانشاء محطة صرف صحى لخدمة السوق .





ومن جانبه، أكد المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الإسكان بمحافظة شمال سيناء على جاهزية السوق للافتتاح والتشغيل .. حيث تم الانتهاء من المشروع ككل بنسبة 100 % بتكلفة 180 مليون جنيها ، والتى تشمل : المبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول وغرفة موزع الكهرباء والمداخل الاليكترونية وشبكة تغذية الكهرباء والصرف الصحى والطرق الداخلية والخارجية حول المشروع .





ويعد السوق هو الأكبر، للخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم، وأحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بسيناء ، وتم إنشاؤه على مساحة 400 فى 150 متر ما يعادل 14 فدان ، وبدأ العمل فيه 25 /1/2019 .





سيتيح حال تشغيله فرص عمل لقطاع كبير من الشباب ويحقق الرؤية المستقبلية بمزيد من التوسع العمرانى في المنطقة المحيطة .





يعتبر سوقا تجاريا خاصا بتجار الجملة، ومجهزا بإمكانيات حديثة ووسائل أمان عالية من نوعها.





وتضم مكونات السوق : 12 معرض خضار فاكهة، 2 معرض أسماك، معرض دواجن، 2 معرض لحوم وجبن ومصنعات لحوم، 12 محلات فوارغ، 6 محلات خدمة، و مكتب تموين - فرع بنك - شبكة مرافق - بوابة رئيسية - نقطة - دفاع مدنى - نقطة اسعاف - مطافئ وأمن - ساحتى انتظار سيارات - 8 ثلاجات تبريد وتجميد - مطعم وكافتيريا - مصنع ثلج.





وقد بنيت أسوار السوق بطول 1100 متر وارتفاع 3 متر - خزان مياه سعة 1000 متر مكعب، ويضم ايضا مكاتب شهر عقارى وتأمينات، مبنى إدارى وصالة مزادات.





كما تم تركيب ميزان البسكول ومرافق المياه والصرف الصحي للموقع العام، كما تم الانتهاء من توصيل شبكات المياه الخارجية والكهرباء الخارجية ومد شبكات الطرق الخارجية من وإلى المشروع، علاوة على أنه تم الانتهاء من تجهيز وتركيب مصنع الثلج ليخدم معارض اللحوم والأسماك.





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