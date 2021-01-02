الشباب والرياضة: تامر حسني نجم حفل افتتاح بطولة العالم لليد.. فيديو

كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور محمد فوزي ، إن مصر تستعد لإحياء حفلا كبيرا ، لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد ، والذي يقدمه الفنان تامر حسني .





وأضاف الدكتور محمد فوزي ،خلال برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أن الفنان تامر حسني يبهر الجماهير بأغنية جديدة ، موضحا أن عدد الحضور في الصالات المغطاة ، سيكون 30% فقط ، ضمن الإجراءات الاحترازية ، لفيروس كورونا .





وأشار إلى أن وزير النقل ، الدكتور كامل الوزير ، وافق على قرار الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بتخفيض التذاكر لحاملي تذكرة بطولة العالم لليد .





ولفت إلى أن العالم بأكمله سيشاهد مصر ، وهي تنظم بطولة رائعة ، متابعا : "مصر تقدم للعالم تجارب عديدة في أكثر من مجال وهو ما يحسب للدولة المصرية في التاريخ " .





وأوضح أن ما تبذله الدولة المصرية ، في ظل غلق بعض الدول ؛ بسبب فيروس كورونا ، هو بمثابة تحدي كبير، ولا زالت مصر مصرة على استكمال استقبلها للبطولات العالمية ، معقبا : " مصر بقت تريند عالمي ".



