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الشباب والرياضة: تامر حسني نجم حفل افتتاح بطولة العالم لليد.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 10:47 ص
المطرب تامر حسني
المطرب تامر حسني
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نورهان رأفت
كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور محمد فوزي ، إن مصر تستعد لإحياء حفلا كبيرا ، لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد ، والذي يقدمه الفنان تامر حسني .

وأضاف الدكتور محمد فوزي ،خلال برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أن الفنان تامر حسني يبهر الجماهير بأغنية جديدة ، موضحا أن عدد الحضور في الصالات المغطاة ، سيكون 30% فقط ، ضمن الإجراءات الاحترازية ، لفيروس كورونا .

وأشار إلى أن وزير النقل ، الدكتور كامل الوزير ، وافق على قرار الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بتخفيض التذاكر لحاملي تذكرة بطولة العالم لليد .

ولفت إلى أن العالم بأكمله سيشاهد مصر ، وهي تنظم بطولة رائعة ، متابعا :  "مصر تقدم للعالم تجارب عديدة في أكثر من مجال وهو ما يحسب للدولة المصرية في التاريخ " .

وأوضح أن ما تبذله الدولة المصرية ، في ظل غلق بعض الدول ؛ بسبب فيروس كورونا ، هو بمثابة تحدي كبير، ولا زالت مصر مصرة على استكمال استقبلها للبطولات العالمية ، معقبا : " مصر بقت تريند عالمي ".

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