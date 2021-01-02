ننشر أبرز تفاصيل خطة صندوق تطوير التعليم في عام 2021

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري في مقر الصندوق، برئاسة د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، وبحضور كل من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري، ومكتب الدعم الفني، والمكتب الإعلامي، ومكتب التخطيط والمتابعة.





واستهل المجلس، اجتماعه بتوجيه التهنئة بمناسبة العام الجديد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ود. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والشعب المصري، آملين أن يحمل العام الجديد الخير والبركة لمصرنا الحبيبة وأن يرفع عنا الوباء والكرب، وأن يعود العام الجديد على مصرنا العزيزة بمزيدٍ من التنمية والتقدم والازدهار.









وقال د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، إن الاجتماع شهد مناقشة آلية تفعيل العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمها الصندوق خلال الشهر الماضي، منها بروتوكول التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والخاص بدعم المشروعات الطلابية بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم.





وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة الخطط التي من المقرر ان ينفذها صندوق تطوير التعليم في 2021 والتي تتمثل في :





- تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي سيكون من خلاله صندوق تطوير التعليم هو الشريك الأكاديمي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وما يتطلبه هذا الأمر من إعداد للكوادر المدربة على نظم التعليم والتقييم الخاصة والمرتبطة بالتعليم الفني والتكنولوجي.









- توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات والخاص بإعداد الممتحنين أو المقيمين للمهارات لطلاب المجمعات التكنولوجية أو مؤسسات التعليم الفني الأخرى، وآليات تفعيل هذا البروتوكول





- استقبال زيارة من اللجنة المشكله من وزارة التعليم العالي لمجمع اسيوط التكنولوجي المقرر لها الخامس من يناير الجاري للوقوف على مدى استعدادات بدء الدراسه بالمرحله الثانيه بالمجمع.





واختتم الأمين العام بأن إدارة الصندوق حريصة على بدء تنفيذ البروتوكولات السالف ذكرها، في أسرع وقت بالشكل الذي يحقق الهدف من إبرام هذه الاتفاقيات، متعهدا بأن يشهد العام الجديد 2021 تحقيق إنجازات جديدة للصندوق على كافة المستويات، كما يعكف الصندوق حاليا على إعداد خطة طموحة لعدة مشروعات سيتم الإعلان عنها قريبًا .





جدير بالذكر أنه بناءً على موافقة مجلس الوزراء علي قرار وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم السبت وحتي نهاية الفصل الدراسي الاول و تأجيل الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام، قرر صندوق تطوير التعليم استمرار الدراسة اون لاين وتأجيل جميع الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام تماشيا مع قرار مجلس الوزراء علي جميع المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق و ذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٢.



