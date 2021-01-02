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أخبار العالم

بدء تطبيق نظام التعرفة المرورية في أبوظبي

السبت 02/يناير/2021 - 10:48 ص
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقى
حث مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي أصحاب المركبات المسجلة في الدولة، من أفراد ومؤسسات والذين لم يسجلوا في نظام التعرفة المرورية «درب» على ضرورة إنشاء حساب في النظام وتفعيله وتسجيل المركبات قبل الموعد المقرر لتفعيل نظام التعرفة اليوم السبت الموافق 2 يناير 2021. 

وأشار مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات بأبوظبي إلى أن وتيرة التسجيل في نظام درب شهدت تسارعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https://darb.itc.gov.ae/RucWeb/login أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية «App Store | Google Play | AppGallery» لافتًا إلى سهولة إجراءات إنشاء الحسابات وتسجيل المركبات وإتمامها خلال فترة وجيزة بما فيها تعبئة رصيد المحفظة المالية.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن عدد الأفراد أصحاب المركبات الذين قاموا بالتسجيل إلكترونيا في نظام التعرفة المرورية «درب» وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، بلغ حتى الآن حوالي 185.000 مستخدم، فيما قامت حوالي 15.000 شركة ومؤسسة بالإجراء نفسه، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة الاتحاد.

وأوضح أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهمًا إلى المستخدم كرصيد في حسابه، مشيرا إلى أنه بإمكان المتعاملين الاستفادة من البنية التحتية الرقمية عالية الجودة التي يوفرها «درب» بما يسهل على أصحاب المركبات إجراءات التسجيل ويمكنهم من إدارة حساباتهم بفاعلية وكفاءة عالية وإنجاز جميع معاملاتهم ذات الصلة بكل راحة وسهولة. 


 ولفت إلى أن احتساب رسوم النظام سيتم عبر 4 بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي هي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح، في حين تطبق رسوم التعرفة بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من يوم السبت إلى يوم الخميس في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00، على أن يكون السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهما لكل مركبة.

ونوه إلى اللائحة التنفيذية لدائرة البلديات والنقل والتي حددت ألا يتجاوز السقف الأعلى للرسوم الشهرية على مركبات الأفراد 200 درهم للمركبة الأولى و150 درهما للمركبة الثانية و100 درهم لكل مركبة إضافية، لافتا إلى أن تصنيف المركبات يعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام وفي حال تم إعفاء إحدى مركبات الأفراد يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية وفيما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات فتطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.
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