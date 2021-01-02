بدء تطبيق نظام التعرفة المرورية في أبوظبي

حث مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي أصحاب المركبات المسجلة في الدولة، من أفراد ومؤسسات والذين لم يسجلوا في نظام التعرفة المرورية «درب» على ضرورة إنشاء حساب في النظام وتفعيله وتسجيل المركبات قبل الموعد المقرر لتفعيل نظام التعرفة اليوم السبت الموافق 2 يناير 2021.





وأشار مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات بأبوظبي إلى أن وتيرة التسجيل في نظام درب شهدت تسارعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https://darb.itc.gov.ae/RucWeb/login أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية «App Store | Google Play | AppGallery» لافتًا إلى سهولة إجراءات إنشاء الحسابات وتسجيل المركبات وإتمامها خلال فترة وجيزة بما فيها تعبئة رصيد المحفظة المالية.





وأوضح مركز النقل المتكامل أن عدد الأفراد أصحاب المركبات الذين قاموا بالتسجيل إلكترونيا في نظام التعرفة المرورية «درب» وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، بلغ حتى الآن حوالي 185.000 مستخدم، فيما قامت حوالي 15.000 شركة ومؤسسة بالإجراء نفسه، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة الاتحاد.





وأوضح أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهمًا إلى المستخدم كرصيد في حسابه، مشيرا إلى أنه بإمكان المتعاملين الاستفادة من البنية التحتية الرقمية عالية الجودة التي يوفرها «درب» بما يسهل على أصحاب المركبات إجراءات التسجيل ويمكنهم من إدارة حساباتهم بفاعلية وكفاءة عالية وإنجاز جميع معاملاتهم ذات الصلة بكل راحة وسهولة.









ولفت إلى أن احتساب رسوم النظام سيتم عبر 4 بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي هي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح، في حين تطبق رسوم التعرفة بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من يوم السبت إلى يوم الخميس في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00، على أن يكون السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهما لكل مركبة.



