تجنبا للمشاكل.. كهرباء المحسمة: صيانة المحطة تتم بصورة مستمرة

قال علي حسن، مسؤول محطة الكهرباء بمشروع المحسمة، إن المحطة قامت على أسس دراسية عالمية: إضافة إلى وجود مواصفات عالمية تمت في المحطة تحت إشراف شركات عالمية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأكمل "حسن" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" : المحطة تقوم على مصدرين أساسيين، وذلك حتى يكون هناك بديل في حالة وجود أي مشاكل في أي مصدر منهما، منوها إلى أن هناك مولدات في المحطة قادرة على تشغيل ربع المحطة.





وأضاف ان المحطة لديها 6 محولات، مؤكدا على أن عملية صيانة المحطة مستمرة، كما أن هناك مراقبة مستمرة في المحطة من أجل حل أي مشاكل أو أخطاء.



