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أخبار العالم

روسيا تسجل 26301 إصابة جديدة بكورونا و477 حالة وفاة

السبت 02/يناير/2021 - 10:47 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 26 ألفا و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و477 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبذلك تكون روسيا قد سجلت 3 ملايين و212 ألف و637 إصابة بالفيروس، و58 ألفا و32 حالة وفاة. 

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا لعام 2020 بلغ 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050 حالة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن أكبر عدد من الإصابات سجل في الأمريكتين وبلغ 35393389، تليها على التوالي كل من: أوروبا 26225728، جنوب شرق آسيا 11961922، منطقة الشرق الأوسط 4910107، إفريقيا 1895467 وأخيرا دول غرب المحيط الهادئ 1087695.

أما الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات فأولها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي بلغ 19346790، الهند 10266674، البرازيل 7563551، روسيا 3159297، فرنسا 2556708، المملكة المتحدة 243892، إيطاليا 2083689، إسبانيا 1893502، ألمانيا 1719737، كولومبيا 1614822، الأرجنتين 1602163 وأخيرا المكسيك 1401529.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، منح موافقتها الطارئة على لقاح شركة فايزر- بايونتيك، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأوضحت الشركة عملاق الادوية "فايزر" أنها لم تقم بتقييم جداول الجرعات المختلفة لعقار كورونا، لأن "غالبية المشاركين في التجربة تلقوا الجرعة الثانية في الاطار المحدد في تصميم الدراسة". 

جاء ذلك في  بيان لشركة فايزر بعد أن أصدر كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة إرشادات محدثة بشأن لقاح فيروس كورونا، الذي طورته شركة Pfizer و BioN Tech ، ينصحون الآن بإعطاء جرعة ثانية بين ثلاثة إلى 12 أسبوعًا بعد الجرعة الأولى.
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