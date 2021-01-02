بعد تصريحات فونت.. مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة عودة تشافي إلى برشلونة

كشف مصدر مقرب من "تشافي هيرنانديز"، المدير الفني لفريق السد القطري، عن حقيقة عودة أسطورة نادي برشلونة إلى النادي الكتالوني خلال الفترة المقبل.





كان "فيكتور فونت"، المرشح لرئاسة نادي برشلونة، أكد خلال الأيام الماضية، أنه سيستعين بـ تشافي في منصب المدير العام حال فوزه في الانتخابات المقبلة، كما أن تشافي قد يتولى تدريب الفريق حال عدم استمرار رونالدو كومان بسبب سوء النتائج.





وقال مصدر مقرب من "تشافي"، لـ "صدى البلد"، "آخر مرة كان تشافي قريبا فيها من برشلونة، كانت الموسم الماضي "عقب إقالة إرنيستو فالفيردي"، وتشافي رفض وقتها، هذا آخر تحديث بشأن هذا الأمر".





وتابع "تشافي ينتهي عقده مع السد القطري بنهاية الموسم الحالي، وكل شيء ممكن خلال الفترة المقبلة".





في سياق آخر يستعد فريق برشلونة حاليا، لمواجهة هويسكا المقرر لها، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.





ويحتل فريق برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.



