مصادر أمريكية: العثور على جثة دبلوماسية تعمل بالأمم المتحدة في نيويورك

أفادت مصادر شرطية أمريكية،بأنه عُثر على جثة دبلوماسية تعمل بالأمم المتحدة متوفاة في شقتها في حي مانهاتن بمدينة (نيويورك) ليلة رأس السنة.





وقالت المصادر - وفقا لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية في نسختها الإلكترونية،اليوم السبت - إن المتوفاة تبلغ من العمر 38 عاما وعُثر عليها ملقاة على وجهها فيما يلتف حزام حول رقبتها.. موضحة أنه عثر أيضا على أدوية مضادة للاكتئاب تُصرف بوصفة طبية وزجاجتين من دواء مساعد على النوم إحداهما فارغة والأخرى شبه فارغة، ولم تعثر الشرطة على أية علامات على وقوع جريمة .





وأشارت إلى أن المسؤولين في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة التي تعمل ضمنها الدبلوماسية لم يستجيبوا على الفور عندما طلب منهم التعليق على الحادث .