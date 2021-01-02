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ثقافة

عبد الدايم: وحيد حامد نجح في إبداع أعمال خالدة عبرت عن أحلام المجتمع

السبت 02/يناير/2021 - 11:06 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت 2 يناير عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية بعد تدهور حالته الصحية. 

وقالت إن الراحل كان خير سند للمبدعين والمثقفين والفنانين وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن، كما أنه الأستاذ والأب والمعلم.

وأضافت أنه نجح فى إبداع أعمال خالدة عبرت عن أحلام المجتمع وملامسة طموحات جيل كامل وخلق بقلمه شخصيات ستبقى خالدة فى ذاكرة السينما المصرية والعربية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته. 

الجدير بالذكر أنه تم تكريم الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياتها مؤخرًا، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعده ودعمه في بداية مشواره . 

يشار إلى أن وحيد حامد أحد أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقيّة ، وحاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965 ، بدأ كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينيات، ولكن بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع النجم عادل إمام. 

وحقق نجاحًا كبيرًا  ليكوّنا بعد ذلك شراكة سينمائية طويلة الأمد كما كتب الكثير من الاعمال السينمائية والتليفزيونية التى شكلت جزء هام من تاريخ الدراما فى مصر والوطن العربى.

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