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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال .. تعرف على أضرار الكورتيزون

السبت 02/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها:

يعتمد علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال على زيادة عدد الصفائح الدموية، التي تلعب دورًا مهمًا في تخثر الدم من خلال التكتل ومنع حدوث النزيف من الأنف والفم وعند الإصابة بالجروح .


يلجأ الكثير من الأشخاص إلي تناول الأدوية و العقاقير التي تحتوي على  الكورتيزون دون إستشارة الطبيب أولا، ولكن لا يعرف العديد مدي خطورة و تأثير الكورتيزون السلبي على الجسم.

الهدف من لعب كمال الأجسام  هو زيادة كتلة العضلات في مرحلة التضخيم وتقليل الدهون في الجسم في مرحلة تشكيل وإبراز العضلات والذي يتم عبر نظام غذائي لكمال الأجسام. وبالتالي ، فإنك تستهلك سعرات حرارية أكثر في مرحلة التضخيم من مرحلة إبراز شكل العضلات وتحديدها .


يضيف البصل الأخضر قيمة غذائية ومذاق رائع للطعام، كما يتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين ك وفيتامين ج ، كما يعتبر مصدر جيد جدًا لفيتامين أ أيضًا.


حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

يتشكي الكثير من الأشخاص من مشكلة البلع المؤلم ويرجع ذلك لعدد أسباب، لذلك كشف موقع mediacl news today عن أسباب البلع المؤلم.

قدمت الدكتورة داليا عثمان؛ خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أضرار الإفراط في تناول الشاى الأخضر. 

تعتبر الكمامة مهمة للحد من انتشار COVID-19 ، لكنها ليست مريحة دائمًا للارتداء ، مما يجعل بعض الأشخاص يبحثون عن خيارات أخرى مثل ارتداء واقي الوجه بدلًا من ذلك.
لكن السؤال المهم هو: هل سيؤدي ارتداء درع الوجه وحده إلى تقليل انتشار COVID-19 ، أم أنك لا تزال بحاجة إلى ارتداء  الكمامة مع واقي للوجه؟











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