نشرة المرأة والصحة.. علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال .. تعرف على أضرار الكورتيزون

يتشكي الكثير من الأشخاص من مشكلة البلع المؤلم ويرجع ذلك لعدد أسباب، لذلك كشف موقع mediacl news today عن أسباب البلع المؤلم.

تعتبر الكمامة مهمة للحد من انتشار COVID-19 ، لكنها ليست مريحة دائمًا للارتداء ، مما يجعل بعض الأشخاص يبحثون عن خيارات أخرى مثل ارتداء واقي الوجه بدلًا من ذلك.

لكن السؤال المهم هو: هل سيؤدي ارتداء درع الوجه وحده إلى تقليل انتشار COVID-19 ، أم أنك لا تزال بحاجة إلى ارتداء الكمامة مع واقي للوجه؟