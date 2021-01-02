الموت يفجع أحمد حسام ميدو في زوج خالته

نعي أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق بـ نادي الزمالك، وفاه زوج خالته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وقال ميدو : " توفى الى رحمة الله زوج خالتي الحج سيد الريدي..كان رجل محترم يشهد الجميع بحسن أخلاقه وأدبه مع الجميع..الله يرحمه..".

وكان قد أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومقدم برنامج أوضة اللبس عدم ظهوره بعد إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير.. أمي بقالها أكتر من أسبوع في المستشفى.. خلوا بالكوا من نفسكم ومن أهلكم النهار ده صعب على الناس الكبار مشاكل النفس ونقص في نسبة النمو في الدم والأدوية المضادات بتجيب اكتئاب لكن الحمد للهًده هي احسن..أدعولها وخلوا بالكوا من نفسكم ".

وأضاف: "انا اللي نزلت وديت أمي المستشفى واختلطت بناس كتير عندها كورونا فعلشان كده مانزلتش الشغل الحمد لله النهارده طلعت نتيجة المسحه سلبيه..بعتذر للناس كلها على عدم ظهور أوضة اللبس الاسبوع ده وان شاء الله العودة بكره بسهرة جديدة مع أوضة اللبس ١١ م".



