ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

العظماء يرحلون واحدا تلو الآخر.. رانيا محمود ياسين تنعى وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نعت الفنانة رانيا محمود ياسين الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم "السبت" عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.


ونشرت رانيا صورة للكاتب الراحل من خلال حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلقت قائلة : "  العظماء يرحلون واحدا تلو الاخر "انا لله وانا اليه راجعون".. خالص عزائى لاسرة الكاتب الكبير والفنان صاحب الكلمة المتفردة والرؤية السابقه الاستاذ وحيد حامد رحمه الله واسكنه فسيح جناته البقاء لله والدوام لله ". 


يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

وحيد حامد كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.

واستطاع في معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا في مهرجان القاهرة.. طارق الشناوي يحاور الكاتب الكبير وحيد حامد

بث مباشر .. دقائق من التصفيق فى افتتاح ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد.. شاهد

بث مباشر.. وحيد حامد: كل مخرج عملت معه ترك بصمة داخلي

30 صورة من ندوة المخرج وحيد حامد فى القاهرة السينمائي

"أنتوا ادتوني عمر جديد".. وحيد حامد يرد على تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائي

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز 77 عاما

ترشيحاتنا

بعد معاناته من أزمة صحية..وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد

تبدأ من الغد.. ننشر تفاصيل أول زيادة لـ أصحاب المعاشات في 2021

بعد مدها 3 أشهر.. تعرف على شروط التصالح وتسهيلات السداد الجديدة

لاستكمال منظومة المراقبة.. إغلاق جزئي لـ شارع النيل بالجيزة لمدة يومين

جيش الاحتلال: دولة عربية أصبحت تمثل خطرا استراتيجيا كبيرا على إسرائيل | تفاصيل

في أحضان القصور الأثرية والتاريخية .. ميدان بالاس "الثورة" متنفس المواطنين للتنزه بالمنيا.. فيديو

Advertisements

فئة وحيدة مستثناة.. غدا بدء تطبيق قرار غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة

الحقني يا أحمد بيه أنا بموت.. آخر كلمات الدكتور سيد خضير قبل وفاته بكورونا

تطبق غدا.. تعرف على قرارات الحكومة المفروضة على مخالفي إجراءات كورونا

صلاة الجنازة على وحيد حامد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم السبت

زيادة إيجار مساكن الموظفين.. الحكومة تقتحم ملف الإيجارات بقرار جديد

الصين تفجر مفاجأة حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا

عصام الحضري يعلن رئاسته لـ نادٍ إماراتي

شهامة عم هشام.. تعرض للسحل 30 مترا لإنقاذ الفتيات من التحرش في الغربية| تفاصيل

تشييع جنازة والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك.. فيديو وصور

هل نجح الاقتصاد فى اختبار كورونا.. وزير المالية: برنامج الحكومة حظي بإشادة مؤسسات التصنيف العالمية

يحدث اليوم: بدء استكمال الدراسة عن بُعد.. وكوكب الأرض يصل إلى أقرب نقطة من الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسرع سيارة كهربائية في العالم

بفستان مخملي.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور لها

تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها