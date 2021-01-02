صعوبة الاعتماد على الاختبارات أون لاين.. خبير: أى مرحلة جديدة بالتعليم تواجه عوائق ورفضا

قال الدكتور "كمال مغيث "الخبير التعليمي وأستاذ التاريخ ، أن قرار تأجيل الإختبارات للطلاب في الجامعات قرار صائب لما نراة من تزايد أعداد الإصابات بشكل كبير يوميًا ودخول مصر في الموجة لثانية من إنتشار عدوى كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والأهالي وأعضاء هئية التدريس.









كما أوضح "مغيث" خلال تصريحاتة لموقع " صدى البلد " أن توفير الإنترنت للطلاب في تلك المرحلة أمر هام وذلك لرفع كاهل العبي علي أهالي الطلاب غير المقتدرين ، لافتًا الى أن كل مرحلة جديدة ستواجها عوائق كالتعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية وذلك للتعرض لتلك الأمر مفاجاءة دون سابق إنظار زلكن الآن تعمل منظمة التعليم لإزالة كافة المعوقات التي واجهت الطلاب العام الماضي.





وأشار الخبير التعليمي لى صعوبة الأعتماد علي الإختبارات الأون لاين من خلال المنازل وذلك لعدم ضمان مصداقة الطلاب وعدم تفر الإجهزة التكنولوجيا الحديثة في بعض المنازل ، مؤكدًا على أهمية غمتحان الطلاب داخل القاعات بالجامعات مع الحفاظ علي التباعجد الإجتماعي بتقليل الأعداد تقسمهم الى مجموعات صغيرة.