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برلمان

برلماني: عمال مصر يستحقون تحية وتقدير الرئيس السيسي

السبت 02/يناير/2021 - 12:39 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن عمال مصر الشرفاء فى مختلف المشروعات القومية العملاقة يستحقون التحية والتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرًا الى انه فى الوقت الذى يمكث فيه غالبية المسئولين والعاملين بالجهاز الحكومى والادارى بالدولة وجدنا الرئيس السيسى أمس الجمعة يتفقد المشروع القومى العملاق بالطريق الدائرى الاوسطى 

ووجه " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه الكبير على المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة حتى فى أيام الاجازات وخاصة أيام الجمع بما فيها أول يوم من عام 2021 

كما وجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير لجميع القيادات والعاملين داخل مختلف المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد مؤكدًا أن هؤلاء الابطال يستحقون ايضا التحية والتقدير من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لانهم حققوا لمصر انجازات لم تتحقق على مدى أكثر من أربعين عامًا وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعرب عن سعادته لما رآه اليوم من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، وذلك خلال تفقده لعدد من المشروعات.

وكتب الرئيس علي صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي : "تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية" وأضاف الرئيس : "وأسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر".
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