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تعليم

بعد قرار التأجيل.. علوم عين شمس: رفعنا المناهج بالمنصات التعليمية والجامعة توفر الإنترنت مجانا للطلاب

السبت 02/يناير/2021 - 12:39 م
علوم عين شمس
علوم عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور "محمد رجاء" عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن القرار بتأجيل الاختبارات والاعتماد علي التعليم عن بعد عبر الإنترنت  " أون لاين " لإستكمال المحاضرات التي لم يتم إستكمالها قرار يصب في مصلحة الطلاب للحفاظ علي صحتهم ضد إنتشار العدوي بينهم.
 

كما أوضح "رجاء" خلال تصريحاتة لموقع "صدى البلد " أنه تم وقف كافة الإختبارات بالكلية علي أن تستكمل في الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء ولكن لم يتم إعادة أى مواد قد تم إمتحانها من قبل الطلاب ، لافتًا الى أنه قد تم رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية بجودة عالية تناصب الطلاب.

وأشار عميد علوم عين شمس الى أن الجامعة مازالت تدرس كيفة توصل خطوط الإنترنت للطلاب بعد العقد الذي تم بينها وبين شركتي الإتصالات لتوفير خطوط إنترنت مجاني للطلاب لدعم التعليم الهجين في ظل ظروف إنتشار عدوي فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أنه قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.          
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