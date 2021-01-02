باللون الأبيض.. نسليهان أتاغول تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

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وهي ترتدي قميص أبيض طويل بأكمام طويلة، واختارت عليه بوت طويل باللون البني، وهو ما أبرز من رقة وبساطة إطلالتها.

ورفعت

شعرها إلى الأعلى بعمل "كحكة"، مع ترك بعض خصلات من شعرها منسدلا على وجهها

، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.