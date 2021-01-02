باللون الأبيض.. نسليهان أتاغول تتألق في أحدث جلسة تصوير لها
السبت 02/يناير/2021 - 12:33 م
نسليهان أتاغول
خضعت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول لجلسة تصويرجديدة،قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها على انستجرام،وظهرت بإطلالة ناعمة وجريئة، وهو ما دفع مُتابعيها للتعبير عن مدى إعجابهم بها.
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وظهرت نسليهان أتاغول وهي ترتدي قميص أبيض طويل بأكمام طويلة، واختارت عليه بوت طويل باللون البني، وهو ما أبرز من رقة وبساطة إطلالتها.
ورفعت نسليهان أتاغول شعرها إلى الأعلى بعمل "كحكة"، مع ترك بعض خصلات من شعرها منسدلا على وجهها ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها. ولم تتكلف نسليهان أتاغول
في ارتداء الاكسسوارات او وضع المكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون البني الناعم كأحمر شفاه مع الآي شادو بنفس اللون، وقرطين ناعمين باللون الذهبي تبرز من أناقتها.
وإليكم الصور الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..