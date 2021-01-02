عربية البرلمان: مصر سيكون لها دور كبير في مشروعات إعادة بناء العراق

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريحات الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح التى أكد فيها على عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها.





وأشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى ناقشها الرئيس العراقى خلال لقائه في قصر السلام ببغداد بالسفير المصري لدى العراق علاء الدين عبد المنعم موسى لتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد فى مختلف المجالات





وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين البلدين خاصة فى ظل انبهار واشادة القيادات العراقية بالانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورغبة الجانب العراقى فى الاستفادة بالتجربة المصرية ونقلها للعراق فى اطار حرص القيادات العراقية على اهمية الدور الكبير الذى ستقوم به مصر فى مشروعات اعادة بناء العراق





وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام العربى أن مصر لايمكن ان تتأخر أبدًا عن تقديم جميع أنواع الدعم لاشقائها العرب مشيدًا بالحرص المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم جميع القضايا التى تهم الامة العربية ودعم مجالات التعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك بين مصر والدول العربية وفى مختلف المجالات