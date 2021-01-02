ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية البرلمان: مصر سيكون لها دور كبير في مشروعات إعادة بناء العراق

السبت 02/يناير/2021 - 12:35 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
Advertisements
فريدة محمد
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريحات الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح التى أكد فيها على عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها.

وأشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى ناقشها الرئيس العراقى خلال لقائه في قصر السلام ببغداد بالسفير المصري لدى العراق علاء الدين عبد المنعم موسى لتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد فى مختلف المجالات 

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين البلدين خاصة فى ظل انبهار واشادة القيادات العراقية بالانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورغبة الجانب العراقى فى الاستفادة بالتجربة المصرية ونقلها للعراق فى اطار حرص القيادات العراقية على اهمية الدور الكبير الذى ستقوم به مصر فى مشروعات اعادة بناء العراق 

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الواقع والتاريخ أكدا للرأى العام العربى أن مصر لايمكن ان تتأخر أبدًا عن تقديم جميع أنواع الدعم لاشقائها العرب مشيدًا بالحرص المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم جميع القضايا التى تهم الامة العربية ودعم مجالات التعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك بين مصر والدول العربية وفى مختلف المجالات
Advertisements
Advertisements

فئة وحيدة مستثناة.. غدا بدء تطبيق قرار غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة

الحقني يا أحمد بيه أنا بموت.. آخر كلمات الدكتور سيد خضير قبل وفاته بكورونا

تطبق غدا.. تعرف على قرارات الحكومة المفروضة على مخالفي إجراءات كورونا

صلاة الجنازة على وحيد حامد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم السبت

زيادة إيجار مساكن الموظفين.. الحكومة تقتحم ملف الإيجارات بقرار جديد

الصين تفجر مفاجأة حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا

عصام الحضري يعلن رئاسته لـ نادٍ إماراتي

شهامة عم هشام.. تعرض للسحل 30 مترا لإنقاذ الفتيات من التحرش في الغربية| تفاصيل

تشييع جنازة والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك.. فيديو وصور

هل نجح الاقتصاد فى اختبار كورونا.. وزير المالية: برنامج الحكومة حظي بإشادة مؤسسات التصنيف العالمية

يحدث اليوم: بدء استكمال الدراسة عن بُعد.. وكوكب الأرض يصل إلى أقرب نقطة من الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسرع سيارة كهربائية في العالم

بفستان مخملي.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور لها

تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها