ضبط ومصادرة 40 شيشة في مقهى مخالف وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق

أكد المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه تنفيذا لتوجيهات وقرارات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والخاصة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد فقد تم شن حملة على المقاهي المخالفة في نطاق المركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه تم التحفظ على 40 شيشة من مقهى واحد مخالف بقرية العلوية التابعة للوحدة ببني عامر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بإشراف نائب رئيس المدينة المحاسب خالد أمين جمعة ورجال الإشغالات والمتابعة بالفترة المسائية.





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وأشار "فاروق" إلى أنه فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية للحماية من تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتطبيقا" للكتاب الدوري رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقة، فقد تمكنت حملة من رئاسة المركز من ضبط مركز للدروس الخصوصية وتم تفريق الطلاب وتشميع سنتر دروس خصوصية بمنطقة الزراعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتهيب رئاسة المركز، بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية مشدد على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية ومنع التجمعات وإقامة الأفراح وسردقات العزاء للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن غلق 10 مراكز للدروس بالمدينة بشارع شلتوت وشوارع فرعية من شارع الدروس بالمدينة.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بغلق مصنع لتصنيع الحلويات والمعجنات لعدم الالتزام العاملين بارتداء الكمامات، كما تم المرور بالمنطقة الصناعية بحى أول للتأكد من التزام جميع الورش بمواعيد الغلق وفقًا للتوقيتات المحددة.

وقامت رئيسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع مدير إدارة رخص المحلات والإدارة الهندسية والإدارات المعاونة بالمرور لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فتم فض تجمعات المواطنين بشارع أحمد رجب المتفرع من شارع الحمام بنطاق حى ثان الزقازيق وتم غلق محل لبيع المشروبات الكحولية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.