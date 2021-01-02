وسط إجراءات احترازية.. أحمد حلمي يتوسط جنازة الراحل وحيد حامد

تعرض الكاتب وحيد حامد يوم الخميس الماضى لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج، وذلك داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.





كان وحيد حامد يعانى منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وقد ظهر التدهور في صحته بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذى قام به فى الفترة الأخيرة وظهوره فى حفل تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الماضى.





ولم يستمر الكاتب والسيناريست الراحل كثيرا داخل المستشفى حتى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

وسط إجراءات احترازية مشددة تواجد الفنان أحمد حلمي في جنازة الراحل وحيد حامد، حيث