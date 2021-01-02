وزيرة الثقافة أول الحاضرين لجنازة الراحل وحيد حامد

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على حضور جنازة الراحل وحيد حامد، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كان وحيد حامد قد توفي صباح اليوم بعد أزمة صحية حيث كان يعانى منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وقد ظهر التدهور في صحته بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذى قام به فى الفترة الأخيرة وظهوره فى حفل تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الماضى.



