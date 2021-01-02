خلال كورونا.. زيادة التجارة الإلكترونية وتراجع سعر النفط بأكثر من "الخُمس"

تغيرت حركة التجارة العالمية خلال عام 2020 المنقضي بشكل كبير، وارتفعت معدلات التجارة الإلكترونية بسبب الأزمة الوبائية التي يشهدها العالم مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الخبير في مدرسة الموضة "إريك بريون" قوله إن، "ماركات السلع الفاخرة كثفت جهودها لتعزيز مبيعاتها وخدماتها على الإنترنت في ظل إغلاق المتاجر وتوقف السفر بسبب الوباء في تحول استراتيجي محفوف بالمخاطر لعلامات تجارية تسعى إلى جذب أكبر عدد من الزبائن".





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ووفق دراسة مرجعية بهذا الصدد انعكست فترات العزل والقيود على التنقلات إيجابًا على التجارة الإلكترونية التي ارتفع حجم أعمالها الإجمالي خلال العام المنصرم من 12 بالمئة إلى 23 بالمئة.





كما دفعت الأزمة الوبائية الماركات الفاخرة العالمية إلى الاستثمار أكثر عبر القنوات الإلكترونية ففي أكتوبر الماضي ضخت مجموعة "ريشمون" للماركات الفاخرة المالكة خصوصًا لماركة كارتييه ومجموعة علي بابا الصينية العملاقة 1.1 مليار دولار في منصة فارفيتش للبضائع الرفيعة ومركزها الجديد في الصين.





وعلى صعيد آخر، خلال ذات العام، تراجعت أسعار النفط بأكثر من الخمس بعدما تسبب فيروس كورونا بفقدان شهية الأسواق على النفط الخام رغم عودة ارتفاعه الناتجة عن نشر اللقاحات في نهاية العام 2020.





وبلغ المعيار المرجعي لعقد خام برنت بحر الشمال في أوروبا 51.13 دولارًا للبرميل في صفقات منتصف بعد ظهر اليوم كما انخفض خام برنت بنسبة 0.7 بالمئة إلى 51.25 دولارًا للبرميل عن سعر اليوم السابق وانخفض خام غرب تكساس الوسيط أيضًا بنسبة 0.7 بالمئة وبلغ سعر البرميل 48.05 دولارًا.





كان سوق النفط بدأ عام 2020 بشكل جيد مع ارتفاع الأسعار بعدما هددت التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط بتعطيل هذه الإمدادات القيمة، وارتفعت أسعار النفط في أوائل يناير بشكل كبير مع ارتفاع سعر خام برنت إلى 71.75 دولارًا.





وتراجعت الأسعار في وقت لاحق بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 وخصوصًا مع ازدياد الخسائر في مارس حين أغلقت الشركات أبوابها للحد من انتشار الفيروس.





وأدت القيود المشددة إلى كبح طلب القطاعات التي تستخدم النفط بشكل أساسي مثل الطيران مع توقف الطائرات في كل أنحاء العالم بينما دخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود ما أدى إلى خسائر كبيرة في هذا القطاع.