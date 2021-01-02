بعد قرار استكمال الدراسة عن بعد.. الطلاب: تكلفة الإنترنت هي العائق الوحيد

شهد التعليم عن بعد، تطورات هائلة ضمن منظومة التعليم الهجين، خلال الفصل الدراسي الاول ، حيث استطاعت الجامعات علاج كافة القصور التي شهدتها الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، كما أصبح الطلاب اكثر قدرة على التواصل واستخدام المنصات.





بينما اعلنت رئاسة مجلس الوزراء في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.





من جانبه ، أكد عدد من الطلاب مدى رضاهم عن القرار ، حيث قال محمد على ، طالب بكلية الالسن، القرار كان صائب وفي مصلحة الطالب لذا لابد على الطلاب ان يستغلوا فترة البقاء في المنزل في مراجعة ما تم دراسته ووضع على المنصات التعليمية من محاضرات عن طريق التعليم عن بعد.





وأشار حسام مجدي، إلى أن التعليم عن بعد استطاع الطلاب التأقلم عليه بشكل كبير خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، ليكون هذا العام اكثر سهولة ، موضحا ان ما يعوق الطالب هو تكلفة الانترنت لمتابعة المحاضرات بشكل يومي.





واكدت سلمى محمود، أن التعليم عن بعد هو الاكثر امانا للطلاب ، مشيرا إلى أن الامتحانات الإلكترونية هي ايضا اكثر امانا للطلاب ولابد من اجراؤها في الجامعات بعد انتهاء فترة الإجازة بدلا من الحضور فيما بعد.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي الموافق ٣١\١٢\٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:





• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.









• بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.









• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.









• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.









• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.



