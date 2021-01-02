إسقاط تهمة التآمر عن قائد المخابرات الجزائرية السابق وشقيق بوتفليقة

أسقط القضاء العسكري الجزائري، اليوم السبت، تهمة التآمر عن 4 متهمين، من بينهم قائد جهاز المخابرات السابق الجنرال توفيق.





وأطلقت السلطات الجزائرية عن الجنرال توفيق، عقب تبرئته من تهمة التآمر.





فيما برأ القضاء العسكري الجزائري، السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، من تهم التآمر، مع إبقائه في السجن بسبب اتهامات الفساد.





ومن ناحية أخرى، قرر القضاء الجزائري، الأسبوع الماضي، تأجيل محاكمة كل من رئيسا الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، في قضية تمويل حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى 9 يناير المقبل.









كان القضاء الجزائري، أصدر حكما يقضي بسجن رئيسا وزراء البلاد الأسبقين، أحمد أويحيي وعبدالمالك سلال، لمدة 5 سنوات حبسا نافذا.









ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، أصدر قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أويحيى وسلال.









كما قضت نفس المحكمة بتغريم رئيس الوزراء الأسبقين بمليوني دينار للخزينة العمومية، في قضية شركة "جي. بي. فارما" لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات.



