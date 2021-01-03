برلماني: كورونا أثرت بالسلب على القطاع السياحي

ثمن النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تحركات قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة والذي قام بتكثيف لجان سرية للمرور والتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، وخاصة مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مشيرا إلى ضرورة العمل على استمرار نشاط القطاع السياحي دون توقف.





وأوضح "عبده"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، الدولة ممثلة في وزارة السياحة تسعى للحفاظ على السائحين والعاملين في القطاع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن للفيروس تأثير كبير القطاع السياحي.





وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية المعلن عنها سلفا من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن توقف النشاط مرة أخرى لا يصب في مصلحة أي شخص سواء العاملين بالقطاع أو أصحاب الفنادق أو الدولة بصفة عامة.





يذكر أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة قام بتكثيف لجان سرية للمرور والتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، وخاصة مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وذلك نظرًا لخطورة إقامة الاحتفالات والتجمعات وأثرها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أنه تم إيفاد لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى حيث تم المرور على 40 فندقًا و86 مطعمًا سياحيًا، لافتًا إلى أن هذه اللجان وجدت أن من بينهم 39 فندقًا و11 مطعمًا سياحيًا كانت ملتزمة بضوابط التشغيل، في حين أن هناك ٧٠ مطعمًا لم تستقبل أي رواد بها.





وتؤكد الوزارة على استمرارية عمل هذه اللجان السرية، إلى جانب استمرار متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لأية منشأة تعلن عن وجود حفلات أو فعاليات أو أي طريقة تشغيل تخالف قرارات مجلس الوزراء الحالية أو وزارة السياحة والآثار.