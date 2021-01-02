التأمين الصحي الشامل: المنظومة نالت 90 % من رضا الحاصلين على الخدمات الطبية ببورسعيد

قال الدكتور حسام صادق ، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، إن المنظومة الشاملة، في أول عام لها ، بمحافظة بورسعيد ، استطاعت تحقيق نجاحا كبيرا ، على الرغم من أزمة كورونا ، التي تزامنت مع بداية انطلاق المنظومة .





وأضاف الدكتور حسام صادق ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن الجيش الأبيض المصري تناغم ، بشكل كبير مع المنظومة ، موضحا أن الخبرة التي تم اكتسابها في السنة الأولى للمبادرة ، كانت هي مفتاح النجاح والتنسيق الكبير ، للفرق الطبية ، خلال الموجة الثانية لكورونا .





ولفت المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى أن المنظومة نجحت في رفع كفاءة العديد من المنشأت الطبية ، والمستشفيات ، التابعة لوزارة الصحة ، متابعا : لدينا 7 مستشفيات ببورسعيد تقدم الخدمات الطبية على أعلى مستوى .





وأشار إلى أن الإقبال الواسع من المواطنين ، على الخدمات المقدمة من المنظومة ، دليلا كبيرا على نجاحها ، بالغضافة إلى الاستفتاءات العامة للمواطنين ، والتي وصلت لـ 90% رضا عن الخدمات المقدمة .





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 97,916ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي التي تتم بعد فتح الملفات الفردية والعائلية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، قبل البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة .





وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عمليات الفحص الطبي الشامل للمواطنين تتم عند التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، وذلك للاطمئنان على صحة جميع أفراد الأسرة والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بالأمراض المزمنة أو أية أمراض وراثية أخرى من عدمه حتى يتم تسجيلها بالملف الطبي العائلي لأفراد الأسرة والذي يتم من خلاله حصولهم على كافة الخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها المنظومة الجديدة دون تمييز.



