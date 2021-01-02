ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التأمين الصحي الشامل: المنظومة نالت 90 % من رضا الحاصلين على الخدمات الطبية ببورسعيد

السبت 02/يناير/2021 - 02:05 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور حسام صادق ، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، إن المنظومة الشاملة، في أول عام لها ، بمحافظة بورسعيد ، استطاعت تحقيق نجاحا كبيرا ، على الرغم من أزمة كورونا ، التي تزامنت مع بداية انطلاق المنظومة .

وأضاف الدكتور حسام صادق ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن الجيش الأبيض المصري تناغم ، بشكل كبير مع المنظومة ، موضحا أن الخبرة التي تم اكتسابها في السنة الأولى للمبادرة ، كانت هي مفتاح النجاح والتنسيق الكبير ، للفرق الطبية ، خلال الموجة الثانية لكورونا .

ولفت المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى أن المنظومة نجحت في رفع كفاءة العديد من المنشأت الطبية ، والمستشفيات ، التابعة لوزارة الصحة ، متابعا : لدينا 7 مستشفيات ببورسعيد تقدم الخدمات الطبية على أعلى مستوى .

وأشار إلى أن الإقبال الواسع من المواطنين ، على الخدمات المقدمة من المنظومة ، دليلا كبيرا على نجاحها ، بالغضافة إلى الاستفتاءات العامة للمواطنين ، والتي وصلت لـ 90% رضا عن الخدمات المقدمة .

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 97,916ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي التي تتم بعد فتح الملفات الفردية والعائلية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، قبل البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة .

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عمليات الفحص الطبي الشامل للمواطنين تتم عند التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، وذلك للاطمئنان على صحة جميع أفراد الأسرة والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بالأمراض المزمنة أو أية أمراض وراثية أخرى من عدمه حتى يتم تسجيلها بالملف الطبي العائلي لأفراد الأسرة والذي يتم من خلاله حصولهم على كافة الخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها المنظومة الجديدة دون تمييز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل تشغيل التأمين الصحي الشامل.. إجراء ٥١.٥ألف فحص طبي لمواطني الأقصر مجانا

وزيرة الصحة: ميكنة التأمين الصحي يضمن حصول كل المواطنين على أعلى الخدمات

وزير المالية: الموقف المالى للتأمين الصحى الشامل قوى.. ويؤهلنا للتوسع فى المحافظات تدريجيًا

تطبيق التحول الرقمي بـ التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: لا يوجد سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين.. وتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية

التأمين الصحي الشامل: أغلى عملية جراحية في مصر لا يدفع فيها المواطن أكثر من 300 جنيه

وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يدرس التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم الخاصة

ترشيحاتنا

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات مرتقبة تنتظر طلاب الثانوية العامة

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تعرف على تفاصيل إصابة أحد العمال داخل حديقة حيوان الإسكندرية

تطبق غدا.. تعرف على قرارات الحكومة المفروضة على مخالفي إجراءات كورونا

عن سينما قلة الأدب.. سؤال محرج من وحيد حامد لـ محمد هنيدي

الصين تفجر مفاجأة حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين شيري أريزو 5 وإم جي 5.. موديلات 2021

هل ارتداء الكمامة مع واقي الوجه أكثر أمنا للوقاية من كورونا؟.. اعرف الحقيقة

شاهد.. أسرع سيارة كهربائية في العالم