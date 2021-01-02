محافظ كفر الشيخ: تطبيق غرامة الـ 50 جنيها بدءا من الغد لغير الملتزمين بارتداء الكمامة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تلزم جميع مواطنيها بإرتداء الكمامات، سواء طالب أو مؤدى الخدمة، منوها إلى أن الإعتماد الأكبر على بوابة الخدمات الحكومية فى التعامل مع خدمات المواطنين عبر الإنترنت، حيث أن المحافظة وفرت جميع وسائل الدفع الإلكترونية، ليستطيع المواطن أن يقدم طلبه للخدمة عن طريق خدمات الإنترنت وهو بداخل منزله.

وتابع"محافظ كفر الشيخ"، عبر زوم فى برنامج"صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية"إم بى سى مصر 2"، أن إذا اضطرت بعض حالات الخدمة أو الدفع النزول إلى المصالح الحكومية، حينها تقوم المحافظة بإلزامهم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية مع تطبيق الغرامات لمن يخالف تلك القوانين، بدفع الـ 50 جنيه لغير الملتزمين، مضيفا أن فيما يتعلق بالأسواق الشعبية وحصول الأهالى على احتياجتها، فإنهم يتعاملون مع الموقف بحكمة، عن طريق تعقيم جميع الأسواق بالمحافظة قبل فتحها، يتم إطلاق سيارات حاملة مياه وكلور بالتنسيق مع شركة المياه، لتعقيم جميع مسارات الطرق.





وأشار"نور الدين"، إلى أن تقوم المحافظة بمحاولة فض تجمعات الباعة فى الأسواق على قدر المستطاع، ولكن يجب المراقبة المستمرة، وذلك بسبب عدم الإلتزام من ناحية الباعة الجائلين بالأسواق، فيجب توعيته وإلزامه بتلك الإجراءات، مع الأخذ ببعض الاجراءات القانونية مع البعض حتى يلتز بها البعض الأخر.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه مشيدا بوجود عدد كبير من البائعين والمواطنين أصبحوا لديهم الوعى فى تطبيق تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية، لكي يكونوا مساهمين فى قلة أعداد المصابين بالفيروس.





وأكد، أن جميع المحلات التجارية للأطعمة تلتزم بتطبيق جميع الاجراءات، مع حرصهم على تغطية الأطعمة، ارتدائهم الكمامات والجوانتى، وإذا خالف أى متجر تلك الإجراءات سوف يتم إغلاقها من قبل المحافظة على الفور، موضحا أن المحافظة تقوم بجميع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية.



